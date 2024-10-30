https://ria.ru/20241030/avstraliya-1980880055.html

Австралия нарастит производство управляемых ракет, заявило Минобороны

Австралия нарастит производство управляемых ракет, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.10.2024

Австралия нарастит производство управляемых ракет, заявило Минобороны

Австралия в рамках оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами нарастит собственное производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня, а... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:03

2024-10-30T12:03

2024-10-30T12:03

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сша

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lockheed martin

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Австралия в рамках оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами нарастит собственное производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня, а также станет второй после самих США страной, которая изготавливает 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795, следует из заявления, опубликованного в среду на сайте министерства обороны Австралии. "С помощью производства GMRLS в больших масштабах и инвестирования в развитие эффективной и устойчивой оборонно-промышленной базы для производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов M795 Австралия может стать более самостоятельной и способной ускорить поставку вооружений ADF (Вооруженным силам Австралии - ред.), а также нашим международным партнерам", - приводятся в заявлении слова министра оборонной промышленности Австралии Пэта Конроя. Уточняется, что реактивные снаряды GMRLS для ракетных систем залпового огня будут производиться в рамках соглашения с американской компанией Lockheed Martin, ожидается, что через пять лет их ежегодное производство достигнет 4 тысяч. "Это составляет более четверти текущего мирового производства и более чем в 10 раз превышает нынешний спрос ADF (Вооруженных сил Австралии - ред.)", - уточняется в заявлении. Также австралийская сторона подписала контракт с французской компанией Thales на производство 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов M795, которые используются в буксируемой гаубице M777A2 и на данный момент производятся только в США. Ожидается, что к 2028 году Австралия будет производить 15 тысяч таких снарядов ежегодно. Как отмечается в заявлении австралийского оборонного ведомства, общий объем инвестиций, направленных на реализацию двух проектов, достигнет 21 миллиарда австралийских долларов (13,7 миллиарда долларов США) в течение следующего десятилетия. Ранее сообщалось, что в июле 2023 года США и Австралия договорились о развитии оборонного сотрудничества. В частности, уже тогда речь шла о помощи Вашингтона Канберре в налаживании производства управляемых ракет для ракетных систем залпового огня, или GMLRS, к 2025 году. Также говорилось, что США ускорят предоставление Австралии доступа к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, Вашингтон обещал передать Канберре техническую информацию для изготовления 155-миллиметровых артиллерийских снарядов M795.

https://ria.ru/20241029/rakety-1980806479.html

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980704213.html

австралия

сша

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в мире, австралия, сша, вашингтон (штат), lockheed martin