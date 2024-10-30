https://ria.ru/20241030/arashukov-1980922718.html

Верховный суд признал пожизненные сроки Арашукову и его отцу законными

Верховный суд признал пожизненные сроки Арашукову и его отцу законными - РИА Новости, 30.10.2024

Верховный суд признал пожизненные сроки Арашукову и его отцу законными

Верховный суд России отклонил кассационные жалобы на приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, получившим пожизненные сроки по делу об... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:50

2024-10-30T14:50

2024-10-30T14:53

происшествия

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рауф арашуков

рауль арашуков

московский городской суд

газпром

дело клана арашуковых

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Верховный суд России отклонил кассационные жалобы на приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, получившим пожизненные сроки по делу об убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Определение Московского городского суда от 27 декабря 2022 года... оставить без изменения", - огласил решение председательствующий судья. В своих кассационных жалобах адвокаты настаивали на отмене приговора и рассмотрении дела в ином составе суда. Они обратили внимание на процессуальные нарушения в работе присяжных, а также на то, как их выступления неоднократно прерывала судья в Мосгорсуде. Фигуранты участвовали в процессе по видеоконференцсвязи из колоний, где отбывают наказание. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, признанных виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Апелляционная жалоба на приговор была отклонена в сентябре 2023 года.

https://ria.ru/20241028/arashukov-1980563720.html

https://ria.ru/20240802/senatory-1963723621.html

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происшествия, россия, рауф арашуков, рауль арашуков, московский городской суд, газпром, дело клана арашуковых