https://ria.ru/20241030/amerika-1980844404.html

США готовятся к возможному конфликту с Китаем, пишет NYT

США готовятся к возможному конфликту с Китаем, пишет NYT - РИА Новости, 30.10.2024

США готовятся к возможному конфликту с Китаем, пишет NYT

Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем, военные отрабатывают тактики, в том числе позаимствованные в результате наблюдения за конфликтом РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:04

2024-10-30T10:04

2024-10-30T10:04

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем, военные отрабатывают тактики, в том числе позаимствованные в результате наблюдения за конфликтом на Украине, пишет газета New York Times. Издание отмечает, что позиция кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис может отличаться по вопросам конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, но, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих в ноябре выборах, "США продолжат готовиться к войне с Китаем". "Армия США трансформирует себя и сотни тысяч молодых мужчин и женщин для очередной войны, на этот раз - потенциального конфликта с Китаем... такой конфликт может вестись на земле, воде, в воздухе и космосе. Поэтому армия тренируется, чтобы подготовиться именно к этому... военные работали над новыми маневрами, собранными в результате наблюдения за боями Украины против России", - говорится в материале. По мнению газеты, конфликт таких крупных государств, обладающих ядерным оружием, как Китай и США, будет "во много раз более опасным". Отмечается, что он может привести к такому уровню потерь среди американских военных, которые не фиксировались даже в самых кровопролитных конфликтах с участием США. Хотя у Тайваня есть собственные системы обороны, военные эксперты считают маловероятным, что остров сможет отразить потенциальную атаку КНР без помощи Соединенных Штатов. Кроме того, в американских политических кругах беспокоятся, что США лишатся возможности доминировать в регионе, если не вмешаются в подобный конфликт. Газета подчеркивает, что военные США в регионе уже размещены в Японии, где их примерно 54 тысячи, и в Южной Корее, где их 25 тысяч, также некоторое их количество дислоцировано на Филиппинах. Издание называет корабль "Генерал-майор Роберт Смоллс" критически важным для доставки американского оборудования в регион в случае конфликта. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив

https://ria.ru/20241019/ssha-1978789574.html

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024