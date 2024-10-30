https://ria.ru/20241030/abkhaziya-1980960191.html

В Абхазии считают Россию главным союзником, показал опрос

В Абхазии считают Россию главным союзником, показал опрос - РИА Новости, 30.10.2024

В Абхазии считают Россию главным союзником, показал опрос

В Абхазии 93% жителей считают Россию главным союзником и другом страны, 76% граждан поддерживают курс нынешнего абхазского руководства, связанный с расширением... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:47

2024-10-30T16:47

2024-10-30T17:01

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Абхазии 93% жителей считают Россию главным союзником и другом страны, 76% граждан поддерживают курс нынешнего абхазского руководства, связанный с расширением форматов сотрудничества с Москвой, сообщили в Фонде Развития Евразийского сотрудничества. Как сообщили в фонде, с 22 по 25 октября в республике был проведен опрос "Российско-абхазское союзничество: мифы и реалии", цель которого была в установлении объективной картины динамики политических процессов в Абхазии и определении текущего состояния российско-абхазских отношений. В опросе приняли участие 1217 человек. "Согласно опросу, 93% респондентов считают Россию главным союзником и другом Абхазии, 76% поддерживают курс нынешнего руководства Абхазии, связанный с расширением форматов сотрудничества с РФ", - говорится в результатах исследования фонда, которые приводятся на официальном сайте. При этом 94% респондентов считают наиболее надежным союзником Россию (Турцию – 5%, Грузию и государства Евросоюза – менее 1%), а 85% жителей поддерживают усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Девяносто четыре процента опрошенных считают оправданным утверждение, что РФ – главный гарант безопасности и суверенитета Абхазии, а 87% считают военное присутствие РФ главным фактором, препятствующим возобновлению боевых действий, 6% респондентов таковым считают вооруженные силы Абхазии, менее 3% – конструктивную позицию Грузии", - указано в результатах исследования. Кроме того, согласно исследованию, 61% жителей Абхазии положительно оценивают динамику развития отношений между Москвой и Тбилиси, а 31% из них оценивают динамику отрицательно и "видят слишком много противоречий в отношениях", 8% относятся к этому вопросу нейтрально и не видят изменений в отношениях между РФ и Грузией. При этом большинство жителей республики (79%) не поддерживают мнение, что развитие экономических отношений с РФ может представлять угрозу абхазской идентичности и привести к демографическим проблемам, 10% однозначно видят в этом угрозу, а 11% респондентов затруднились ответить на вопрос. Также 92% опрошенных не считают оправданным утверждение, что Россия осуществляет "колонизацию" Абхазии путем инвестирования в ее экономику, обоснованным это утверждение считают менее 8% граждан", - говорится в публикации. Кроме того, говорится в публикации, 86% жителей страны убеждены, что дальнейшее развитие Абхазии невозможно без привлечения внешнего капитала, менее 14% убеждены, что развитие страны возможно без инвестиций.

https://ria.ru/20241006/gruzija-1976624994.html

https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976349103.html

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