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Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
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11:38 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zurabishvili-1980657277.html
Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии
Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:38
2024-10-29T11:38
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet. Дуда сообщил, что разговаривал с Зурабишвили по телефону в понедельник. "Она этого не сказала ясно, этому нет доказательств", - заявил Дуда, отвечая на вопрос о том, имело ли место российское вмешательство в выборы в Грузии. При этом он заявил, что РФ якобы поддерживает партию "Грузинская мечта". Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/prezidenty-1980492573.html
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в мире, грузия, россия, польша, саломе зурабишвили, анджей дуда, дмитрий песков, обсе
В мире, Грузия, Россия, Польша, Саломе Зурабишвили, Анджей Дуда, Дмитрий Песков, ОБСЕ
Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии

Зурабишвили: нет доказательств вмешательства России в выборы в Грузии

© Sputnik / Владимир Умикашвили | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet.
Дуда сообщил, что разговаривал с Зурабишвили по телефону в понедельник.
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"Она этого не сказала ясно, этому нет доказательств", - заявил Дуда, отвечая на вопрос о том, имело ли место российское вмешательство в выборы в Грузии.
При этом он заявил, что РФ якобы поддерживает партию "Грузинская мечта".
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 11:25
 
В миреГрузияРоссияПольшаСаломе ЗурабишвилиАнджей ДудаДмитрий ПесковОБСЕ
 
 
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