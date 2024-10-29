https://ria.ru/20241029/zurabishvili-1980657277.html

Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии

Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

Зурабишвили обсудила с Дудой выборы в Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:38

2024-10-29T11:38

2024-10-29T11:38

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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet. Дуда сообщил, что разговаривал с Зурабишвили по телефону в понедельник. "Она этого не сказала ясно, этому нет доказательств", - заявил Дуда, отвечая на вопрос о том, имело ли место российское вмешательство в выборы в Грузии. При этом он заявил, что РФ якобы поддерживает партию "Грузинская мечта". Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/prezidenty-1980492573.html

https://ria.ru/20241008/gruziya-1976920738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, польша, саломе зурабишвили, анджей дуда, дмитрий песков, обсе