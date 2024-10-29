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Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zhurnalisty-1980790656.html
Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области
Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области
Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области, где находятся украинские войска, и пообщались с представителями ВСУ, о чем... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:18
2024-10-29T20:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области, где находятся украинские войска, и пообщались с представителями ВСУ, о чем сообщается в материале, опубликованном на сайте газеты. В материале Pais указывается, что 26 октября в результате незаконного пересечения российской границы журналистам удалось пообщаться с неназванным представителем Государственной пограничной службы Украины, а также со служащими 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся в Курской области. Материал о поездке был опубликован на сайте Pais ее журналистом Кристианом Сегурой. Ранее в Курской области незаконно побывал западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области

Журналисты Pais незаконно побывали в Курской области и пообщались с ВСУ

© Depositphotos.com / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Depositphotos.com / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области, где находятся украинские войска, и пообщались с представителями ВСУ, о чем сообщается в материале, опубликованном на сайте газеты.
В материале Pais указывается, что 26 октября в результате незаконного пересечения российской границы журналистам удалось пообщаться с неназванным представителем Государственной пограничной службы Украины, а также со служащими 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся в Курской области.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Курской области незаконно побывала журналистка France24
25 сентября, 21:28
Материал о поездке был опубликован на сайте Pais ее журналистом Кристианом Сегурой.
Ранее в Курской области незаконно побывал западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
Журналист издания Foreign Policy Оз Катерджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Журналист Foreign Policy незаконно побывал в Курской области
9 октября, 09:32
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Организация признана в России иностранным агентом
Редактор издания Sun по военной тематике Джером Старк на фоне здания в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Журналисты британской газеты Sun незаконно побывали в Курской области
30 августа, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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