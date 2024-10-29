https://ria.ru/20241029/zhurnalisty-1980790656.html

Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области

Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024

Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали в Курской области

Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области, где находятся украинские войска, и пообщались с представителями ВСУ, о чем... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:18

2024-10-29T20:18

2024-10-29T20:18

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Журналисты испанской газеты Pais незаконно побывали на территории Курской области, где находятся украинские войска, и пообщались с представителями ВСУ, о чем сообщается в материале, опубликованном на сайте газеты. В материале Pais указывается, что 26 октября в результате незаконного пересечения российской границы журналистам удалось пообщаться с неназванным представителем Государственной пограничной службы Украины, а также со служащими 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся в Курской области. Материал о поездке был опубликован на сайте Pais ее журналистом Кристианом Сегурой. Ранее в Курской области незаконно побывал западный журналист Оз Катерджи (Oz Katerji), представлявший американский журнал Foreign Policy, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html

https://ria.ru/20241009/zhurnalist-1977096657.html

https://ria.ru/20240830/sun-1969414564.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)