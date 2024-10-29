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Зеленский попросил ракеты "Томагавк", пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2024
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14:42 29.10.2024 (обновлено: 15:00 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980704213.html
Зеленский попросил ракеты "Томагавк", пишут СМИ
Зеленский попросил ракеты "Томагавк", пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2024
Зеленский попросил ракеты "Томагавк", пишут СМИ
Пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:42
2024-10-29T15:00
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. "В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал "пакет неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получила бы ракеты "Томагавк", абсолютно невыполнимая просьба", - говорится в сообщении издания. Газета подчеркивает, что ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве. Кроме того, издание отмечает со ссылкой на источники, что американские чиновники в частном порядке выражают раздражение "планом" Зеленского, а также называют его нереалистичным и зависящим лишь от западной помощи. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html
https://ria.ru/20241027/plan-1980348467.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, нато, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, В мире
Зеленский попросил ракеты "Томагавк", пишут СМИ

NYT: Зеленский в пакете о "неядерном сдерживании" просил ракеты "Томагавк"

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал "пакет неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получила бы ракеты "Томагавк", абсолютно невыполнимая просьба", - говорится в сообщении издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы"
23 октября, 12:03
Газета подчеркивает, что ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве.
Кроме того, издание отмечает со ссылкой на источники, что американские чиновники в частном порядке выражают раздражение "планом" Зеленского, а также называют его нереалистичным и зависящим лишь от западной помощи.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Киеве раскрыли, кто подготовил секретные положения к "плану" Зеленского
27 октября, 13:05
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
18 октября, 11:10
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
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