В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Сейчас все эти "осуждения генсека ООН Гутерриша" выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался. Уроки международной политики говорят о том, что любая угроза должна иметь последствия. Иначе в какой-то момент такие угрозы перестают восприниматься всерьез, а потом — вообще относятся как к раздражающему гавканью из-под лавки", — написал он в Telegram-канале.Накануне Владимир Зеленский в интервью The Times of India нахамил Генеральному секретарю ООН за его участие в саммите БРИКС в Казани.Ранее глава киевского режима резко высказался в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генсека в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерриша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.

