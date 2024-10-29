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В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН - РИА Новости, 29.10.2024
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10:32 29.10.2024 (обновлено: 18:14 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html
В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН
В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН - РИА Новости, 29.10.2024
В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН
Угрозы Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:32
2024-10-29T18:14
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.&quot;Сейчас все эти &quot;осуждения генсека ООН Гутерриша&quot; выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался. Уроки международной политики говорят о том, что любая угроза должна иметь последствия. Иначе в какой-то момент такие угрозы перестают восприниматься всерьез, а потом — вообще относятся как к раздражающему гавканью из-под лавки&quot;, — написал он в Telegram-канале.Накануне Владимир Зеленский в интервью The Times of India нахамил Генеральному секретарю ООН за его участие в саммите БРИКС в Казани.Ранее глава киевского режима резко высказался в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генсека в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерриша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.
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в мире, казань, украина, китай, владимир зеленский, антониу гуттереш, александр дубинский, оон, брикс, верховная рада украины, саммит брикс в казани в 2024 году, политика
В мире, Казань, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Антониу Гуттереш, Александр Дубинский, ООН, БРИКС, Верховная Рада Украины, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН

Депутат Рады Дубинский счел угрозы Зеленского в адрес Гутерриша жалкими

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«

"Сейчас все эти "осуждения генсека ООН Гутерриша" выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался. Уроки международной политики говорят о том, что любая угроза должна иметь последствия. Иначе в какой-то момент такие угрозы перестают восприниматься всерьез, а потом вообще относятся как к раздражающему гавканью из-под лавки", — написал он в Telegram-канале.

Накануне Владимир Зеленский в интервью The Times of India нахамил Генеральному секретарю ООН за его участие в саммите БРИКС в Казани.
Ранее глава киевского режима резко высказался в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генсека в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерриша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.
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В миреКазаньУкраинаКитайВладимир ЗеленскийАнтониу ГуттерешАлександр ДубинскийООНБРИКСВерховная Рада УкраиныСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПолитика
 
 
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