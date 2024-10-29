Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html
СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России
СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России
Владимир Зеленский был ошеломлен, что США не разрешили Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:19
2024-10-29T14:19
россия
украина
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский был ошеломлен, что США не разрешили Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в сентябре, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники. Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, Киев не смог предоставить убедительных аргументов, чтобы получить от США разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По их словам, составленный Украиной список целей на территории России значительно превышает число ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить Киеву, "не подвергая риску ракеты", предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии. "Зеленский был ошеломлен тем, что президент (США Джо - ред.) Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и системы противоракетной обороны ATACMS", - рассказали New York Times четыре неназванных американских чиновника. Газета отмечает, что офис Зеленского фактически подтвердил его обескураженность из-за реакции США. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил New York Times, что Киев много раз объяснял, почему ему требуется разрешение на применение дальнобойного вооружения. "У американцев все детали, список целей и объяснения. К сожалению, до сих пор нет никакого политического решения для продолжения работы", - цитирует газета Литвина. Неназванные американские чиновники в разговоре с изданием также охарактеризовали так называемый план победы Зеленского как нереалистичный и "полностью зависящий" от помощи Запада. В частности, чиновники США заявили изданию, что секретный пункт плана по "комплексному неядерному пакету сдерживания" РФ включает получение Киевом крылатых ракет "Томагавк", что является "абсолютно несбыточной просьбой". Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Байден ранее заявлял, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240927/rakety-1974975849.html
https://ria.ru/20240912/zelenskij-1972217239.html
https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1959918815.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, нато, f-16, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, F-16, В мире
СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России

NYT: Зеленского удивило, что США не разрешили использовать дальнобойное оружие

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский был ошеломлен, что США не разрешили Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в сентябре, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, Киев не смог предоставить убедительных аргументов, чтобы получить от США разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По их словам, составленный Украиной список целей на территории России значительно превышает число ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить Киеву, "не подвергая риску ракеты", предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ
27 сентября, 05:50
"Зеленский был ошеломлен тем, что президент (США Джо - ред.) Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и системы противоракетной обороны ATACMS", - рассказали New York Times четыре неназванных американских чиновника.
Газета отмечает, что офис Зеленского фактически подтвердил его обескураженность из-за реакции США. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил New York Times, что Киев много раз объяснял, почему ему требуется разрешение на применение дальнобойного вооружения.
"У американцев все детали, список целей и объяснения. К сожалению, до сих пор нет никакого политического решения для продолжения работы", - цитирует газета Литвина.
Неназванные американские чиновники в разговоре с изданием также охарактеризовали так называемый план победы Зеленского как нереалистичный и "полностью зависящий" от помощи Запада. В частности, чиновники США заявили изданию, что секретный пункт плана по "комплексному неядерному пакету сдерживания" РФ включает получение Киевом крылатых ракет "Томагавк", что является "абсолютно несбыточной просьбой".
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
12 сентября, 09:10
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
Байден ранее заявлял, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России
16 июля, 07:11
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала