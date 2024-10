https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html

СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России

СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский был ошеломлен, что США не разрешили Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в сентябре, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники. Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, Киев не смог предоставить убедительных аргументов, чтобы получить от США разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По их словам, составленный Украиной список целей на территории России значительно превышает число ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить Киеву, "не подвергая риску ракеты", предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии. "Зеленский был ошеломлен тем, что президент (США Джо - ред.) Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и системы противоракетной обороны ATACMS", - рассказали New York Times четыре неназванных американских чиновника. Газета отмечает, что офис Зеленского фактически подтвердил его обескураженность из-за реакции США. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил New York Times, что Киев много раз объяснял, почему ему требуется разрешение на применение дальнобойного вооружения. "У американцев все детали, список целей и объяснения. К сожалению, до сих пор нет никакого политического решения для продолжения работы", - цитирует газета Литвина. Неназванные американские чиновники в разговоре с изданием также охарактеризовали так называемый план победы Зеленского как нереалистичный и "полностью зависящий" от помощи Запада. В частности, чиновники США заявили изданию, что секретный пункт плана по "комплексному неядерному пакету сдерживания" РФ включает получение Киевом крылатых ракет "Томагавк", что является "абсолютно несбыточной просьбой". Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Байден ранее заявлял, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

