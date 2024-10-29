https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980681300.html

Зеленский провел переговоры с президентом Южной Кореи

Зеленский провел переговоры с президентом Южной Кореи - РИА Новости, 29.10.2024

Зеленский провел переговоры с президентом Южной Кореи

Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, стороны, как утверждается, обсудили сообщения о якобы... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:12

2024-10-29T13:12

2024-10-29T13:12

в мире

россия

южная корея

украина

владимир зеленский

юн сок ель

марк рютте

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, стороны, как утверждается, обсудили сообщения о якобы переброске северокорейских военных в Россию. "Провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе разговора обсуждались сообщения о якобы имеющей место переброске военных КНДР в Россию. Кроме того, как утверждается, стороны "договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях". "В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", - добавил он. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

россия

южная корея

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, южная корея, украина, владимир зеленский, юн сок ель, марк рютте, оон, нато