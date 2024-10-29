Зеленский провел переговоры с президентом Южной Кореи
Зеленский обсудил с главой Южной Кореи сообщения о военных КНДР в России
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, стороны, как утверждается, обсудили сообщения о якобы переброске северокорейских военных в Россию.
"Провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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По его словам, в ходе разговора обсуждались сообщения о якобы имеющей место переброске военных КНДР в Россию. Кроме того, как утверждается, стороны "договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях".
"В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", - добавил он.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
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Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
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