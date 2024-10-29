https://ria.ru/20241029/zdravookhranenie-1980736091.html

Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 29.10.2024

Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Работа по модернизации первичного звена здравоохранения должна быть продолжена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:16

2024-10-29T16:16

2024-10-29T16:38

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работа по модернизации первичного звена здравоохранения должна быть продолжена, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной помощи, так как это самая востребованная часть медицинской службы, совокупная нагрузка на нее превышает 1 миллиард посещений в год."Модернизация первичного звена уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране, было приобретено более 140 тысяч единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. Медицинская помощь стала доступнее и комфортнее для миллионов людей. Повторю: работа на этом направлении должна быть продолжена, это один из ключевых запросов граждан", - сказал Путин во время пленарной сессии национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин