https://ria.ru/20241029/zdravookhranenie-1980736091.html
Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Работа по модернизации первичного звена здравоохранения должна быть продолжена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:16
2024-10-29T16:16
2024-10-29T16:38
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работа по модернизации первичного звена здравоохранения должна быть продолжена, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной помощи, так как это самая востребованная часть медицинской службы, совокупная нагрузка на нее превышает 1 миллиард посещений в год."Модернизация первичного звена уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране, было приобретено более 140 тысяч единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. Медицинская помощь стала доступнее и комфортнее для миллионов людей. Повторю: работа на этом направлении должна быть продолжена, это один из ключевых запросов граждан", - сказал Путин во время пленарной сессии национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Путин призвал продолжать модернизацию первичного звена здравоохранения