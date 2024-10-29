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В Свердловской области могут появиться свободные места от продажи алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
13:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zapret-1980691637.html
В Свердловской области могут появиться свободные места от продажи алкоголя
В Свердловской области могут появиться свободные места от продажи алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
В Свердловской области могут появиться свободные места от продажи алкоголя
На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного Собрания Свердловской области принят закон "О внесении изменений в статьи 3... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:57
2024-10-29T13:57
свердловская область
людмила бабушкина
алкоголь
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного Собрания Свердловской области принят закон "О внесении изменений в статьи 3 и 5-1 Закона Свердловской области "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Депутаты проголосовали за то, чтобы не продавали пиво, напитки из пива, сидр, другие напитки в организациях, находящихся в многоквартирных жилых домах. У нас есть такие организации, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после 23 часов до 8 часов утра – как объекты общественного питания. Мешают жителям, поэтому принято решение продавать такую алкогольную продукцию только в кафе, ресторанах и барах. Думаю, это правильно", - отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она добавила, что депутатам поступает много обращений, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам, объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни, то есть ввести запрет на продажу алкогольной продукции. "Мы сейчас рассматриваем эти предложения, их достаточно много. Уже есть практика в других регионах. Всесторонне рассмотрим, ну и потом вам расскажем, о том, какие решения принимают рабочие группы, профильный комитет", - подчеркнула спикер регионального парламента. Эта законодательная инициатива областного правительства предлагает дополнить региональный закон положением, согласно которому на территории Свердловской области розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, будет осуществляться только в ресторанах, барах и кафе. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241029/lekarstva-1980690154.html
https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html
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людмила бабушкина , алкоголь
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Алкоголь

В Свердловской области могут появиться свободные места от продажи алкоголя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного Собрания Свердловской области принят закон "О внесении изменений в статьи 3 и 5-1 Закона Свердловской области "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Депутаты проголосовали за то, чтобы не продавали пиво, напитки из пива, сидр, другие напитки в организациях, находящихся в многоквартирных жилых домах. У нас есть такие организации, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после 23 часов до 8 часов утра – как объекты общественного питания. Мешают жителям, поэтому принято решение продавать такую алкогольную продукцию только в кафе, ресторанах и барах. Думаю, это правильно", - отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Продажа лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Она добавила, что депутатам поступает много обращений, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам, объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни, то есть ввести запрет на продажу алкогольной продукции.
"Мы сейчас рассматриваем эти предложения, их достаточно много. Уже есть практика в других регионах. Всесторонне рассмотрим, ну и потом вам расскажем, о том, какие решения принимают рабочие группы, профильный комитет", - подчеркнула спикер регионального парламента.
Эта законодательная инициатива областного правительства предлагает дополнить региональный закон положением, согласно которому на территории Свердловской области розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, будет осуществляться только в ресторанах, барах и кафе. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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