https://ria.ru/20241029/zaporozhe-1980692688.html

В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2024

В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:00

2024-10-29T14:00

2024-10-29T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному, в регионе прозвучало более 330 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры", при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241029/forbes-1980657671.html

киев

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины