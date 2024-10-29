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В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2024
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14:00 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zaporozhe-1980692688.html
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2024
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:00
2024-10-29T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному, в регионе прозвучало более 330 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры", при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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киев
запорожская область
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в мире, киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
Согласно сообщению, опубликованному, в регионе прозвучало более 330 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры", при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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