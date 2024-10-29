https://ria.ru/20241029/zaporozhe-1980692688.html
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2024
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:00
2024-10-29T14:00
2024-10-29T14:00
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному, в регионе прозвучало более 330 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры", при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры