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СМИ: Запад сомневается в способности ВСУ сдержать наступление ВС России - РИА Новости, 29.10.2024
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17:35 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zapad-1980759122.html
СМИ: Запад сомневается в способности ВСУ сдержать наступление ВС России
СМИ: Запад сомневается в способности ВСУ сдержать наступление ВС России - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: Запад сомневается в способности ВСУ сдержать наступление ВС России
Западные чиновники скептически относятся к способности ВСУ сдержать наступление Вооруженных сил РФ, они все больше думают не о том, как помочь Украине нанести... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:35
2024-10-29T17:35
украина
россия
киев
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Западные чиновники скептически относятся к способности ВСУ сдержать наступление Вооруженных сил РФ, они все больше думают не о том, как помочь Украине нанести контрудар, а о том, как обеспечить ее выживание, пишет журнал Economist со ссылкой на источники. Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством ВС России в живой силе и технике. "В частном порядке... (чиновники - ред.) в Пентагоне, западные должностные лица и многие украинские командиры все больше обеспокоены направлением войны и возможностью Украины сдержать российское наступление в ближайшие шесть месяцев", - говорится в публикации Economist. По словам источников, знакомых с деятельностью американского минобороны, попытки помочь Киеву нанести эффективный контрудар, характерные для 2023 года, уступили место стремлению предотвратить его поражение. "На данный момент мы все больше и больше думаем о том, как Украина может выжить", - сказал один из источников издания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240328/putin-1936294478.html
https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html
украина
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украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: Запад сомневается в способности ВСУ сдержать наступление ВС России

Economist: Запад скептически относится к способности ВСУ сдержать наступление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Западные чиновники скептически относятся к способности ВСУ сдержать наступление Вооруженных сил РФ, они все больше думают не о том, как помочь Украине нанести контрудар, а о том, как обеспечить ее выживание, пишет журнал Economist со ссылкой на источники.
Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством ВС России в живой силе и технике.
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"В частном порядке... (чиновники - ред.) в Пентагоне, западные должностные лица и многие украинские командиры все больше обеспокоены направлением войны и возможностью Украины сдержать российское наступление в ближайшие шесть месяцев", - говорится в публикации Economist.
По словам источников, знакомых с деятельностью американского минобороны, попытки помочь Киеву нанести эффективный контрудар, характерные для 2023 года, уступили место стремлению предотвратить его поражение.
"На данный момент мы все больше и больше думаем о том, как Украина может выжить", - сказал один из источников издания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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