СМИ: Запад сомневается в способности ВСУ сдержать наступление ВС России
Economist: Запад скептически относится к способности ВСУ сдержать наступление
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Западные чиновники скептически относятся к способности ВСУ сдержать наступление Вооруженных сил РФ, они все больше думают не о том, как помочь Украине нанести контрудар, а о том, как обеспечить ее выживание, пишет журнал Economist со ссылкой на источники.
Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством ВС России в живой силе и технике.
"В частном порядке... (чиновники - ред.) в Пентагоне, западные должностные лица и многие украинские командиры все больше обеспокоены направлением войны и возможностью Украины сдержать российское наступление в ближайшие шесть месяцев", - говорится в публикации Economist.
По словам источников, знакомых с деятельностью американского минобороны, попытки помочь Киеву нанести эффективный контрудар, характерные для 2023 года, уступили место стремлению предотвратить его поражение.
"На данный момент мы все больше и больше думаем о том, как Украина может выжить", - сказал один из источников издания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.