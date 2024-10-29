https://ria.ru/20241029/zakon-1980697913.html

Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках

Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках - РИА Новости, 29.10.2024

Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, депутаты приняли закон "О внесении изменения РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:16

2024-10-29T14:16

2024-10-29T14:16

свердловская область

жилье

людмила бабушкина

обманутые дольщики в россии

дольщики

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980696699_56:0:589:300_1920x0_80_0_0_7da5f0a38762cd92edf7c6e49ecfe2ee.png

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 30 Закона Свердловской области "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" и признании утратившим силу региональный закон "О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах", сообщает пресс-служба областного парламента. "Губернатор Свердловской области очень жестко принял решение, о том, что нужно, во-первых, выявить всех недобросовестных застройщиков, во-вторых, тех, кто пострадал от их действий – обманутых дольщиков. Главное было помочь обманутым дольщикам. Подавляющее большинство, свыше 700 человек, получили жилье, кроме того, кто-то получил компенсацию, землю для строительства. Все вопросы решены", – пояснила один из авторов этой законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. С момента принятия закона о поддержке обманутых дольщиков, в реестр нуждающихся в поддержке граждан, который формировал департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, было включено 893 человека. На данный момент, как сообщает региональное министерство строительства и развития инфраструктуры, в этом реестре нет ни одного человека: всем обманутым дольщикам оказана необходимая поддержка. Закон был принят в июне 2011 года, когда проблема уральцев, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, стояла очень остро. В августе 2017 года губернатором Свердловской области была создана координационная межведомственная комиссия для обеспечения координации исполнения регионального плана-графика решения вопросов по сложным объектам. Одним из действенных механизмов решения проблемы стало внесение в закон "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" положения, согласно которому застройщикам, предоставлявшим поддержку пострадавшим дольщикам, земельные участки выделялись без проведения торгов. Поскольку вопрос потерял актуальность, депутаты признали областной закон о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, утратившим силу.

https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html

https://ria.ru/20241022/babushkina-1979327638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, людмила бабушкина , обманутые дольщики в россии, дольщики