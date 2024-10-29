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Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках - РИА Новости, 29.10.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:16 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zakon-1980697913.html
Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках
Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках - РИА Новости, 29.10.2024
Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках
На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, депутаты приняли закон "О внесении изменения РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:16
2024-10-29T14:16
свердловская область
жилье
людмила бабушкина
обманутые дольщики в россии
дольщики
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 30 Закона Свердловской области "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" и признании утратившим силу региональный закон "О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах", сообщает пресс-служба областного парламента. "Губернатор Свердловской области очень жестко принял решение, о том, что нужно, во-первых, выявить всех недобросовестных застройщиков, во-вторых, тех, кто пострадал от их действий – обманутых дольщиков. Главное было помочь обманутым дольщикам. Подавляющее большинство, свыше 700 человек, получили жилье, кроме того, кто-то получил компенсацию, землю для строительства. Все вопросы решены", – пояснила один из авторов этой законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. С момента принятия закона о поддержке обманутых дольщиков, в реестр нуждающихся в поддержке граждан, который формировал департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, было включено 893 человека. На данный момент, как сообщает региональное министерство строительства и развития инфраструктуры, в этом реестре нет ни одного человека: всем обманутым дольщикам оказана необходимая поддержка. Закон был принят в июне 2011 года, когда проблема уральцев, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, стояла очень остро. В августе 2017 года губернатором Свердловской области была создана координационная межведомственная комиссия для обеспечения координации исполнения регионального плана-графика решения вопросов по сложным объектам. Одним из действенных механизмов решения проблемы стало внесение в закон "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" положения, согласно которому застройщикам, предоставлявшим поддержку пострадавшим дольщикам, земельные участки выделялись без проведения торгов. Поскольку вопрос потерял актуальность, депутаты признали областной закон о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, утратившим силу.
https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html
https://ria.ru/20241022/babushkina-1979327638.html
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жилье, людмила бабушкина , обманутые дольщики в россии, дольщики
Свердловская область , Жилье, Людмила Бабушкина , Обманутые дольщики в России, Дольщики

Свердловские депутаты упразднили закон об обманутых дольщиках

© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на брифинге
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на брифинге - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на брифинге
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 30 Закона Свердловской области "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" и признании утратившим силу региональный закон "О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах", сообщает пресс-служба областного парламента.
"Губернатор Свердловской области очень жестко принял решение, о том, что нужно, во-первых, выявить всех недобросовестных застройщиков, во-вторых, тех, кто пострадал от их действий – обманутых дольщиков. Главное было помочь обманутым дольщикам. Подавляющее большинство, свыше 700 человек, получили жилье, кроме того, кто-то получил компенсацию, землю для строительства. Все вопросы решены", – пояснила один из авторов этой законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
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С момента принятия закона о поддержке обманутых дольщиков, в реестр нуждающихся в поддержке граждан, который формировал департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, было включено 893 человека.
На данный момент, как сообщает региональное министерство строительства и развития инфраструктуры, в этом реестре нет ни одного человека: всем обманутым дольщикам оказана необходимая поддержка.
Закон был принят в июне 2011 года, когда проблема уральцев, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, стояла очень остро. В августе 2017 года губернатором Свердловской области была создана координационная межведомственная комиссия для обеспечения координации исполнения регионального плана-графика решения вопросов по сложным объектам. Одним из действенных механизмов решения проблемы стало внесение в закон "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" положения, согласно которому застройщикам, предоставлявшим поддержку пострадавшим дольщикам, земельные участки выделялись без проведения торгов.
Поскольку вопрос потерял актуальность, депутаты признали областной закон о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, утратившим силу.
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Свердловская областьЖильеЛюдмила БабушкинаОбманутые дольщики в РоссииДольщики
 
 
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