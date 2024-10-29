https://ria.ru/20241029/zaklyuchennyy-1980634758.html

В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного

В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного - РИА Новости, 29.10.2024

В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного

В Чите задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:39

2024-10-29T09:39

2024-10-29T10:00

происшествия

чита

забайкальский край

нерчинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧИТА, 29 окт — РИА Новости. В Чите задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН."Двадцать девятого октября сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в микрорайоне КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А.", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что спецсредства и физическая сила при задержании не применялись.Специалисты подготовят и направят в суд документы по изменению вида наказания.Четверо осужденных к принудительным работам сбежали из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Начался розыск. Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области.

https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html

https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html

чита

забайкальский край

нерчинск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, забайкальский край, нерчинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)