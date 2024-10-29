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В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного - РИА Новости, 29.10.2024
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09:39 29.10.2024 (обновлено: 10:00 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zaklyuchennyy-1980634758.html
В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного
В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного - РИА Новости, 29.10.2024
В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного
В Чите задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:39
2024-10-29T10:00
происшествия
чита
забайкальский край
нерчинск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧИТА, 29 окт — РИА Новости. В Чите задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН."Двадцать девятого октября сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в микрорайоне КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А.", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что спецсредства и физическая сила при задержании не применялись.Специалисты подготовят и направят в суд документы по изменению вида наказания.Четверо осужденных к принудительным работам сбежали из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Начался розыск. Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области.
https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html
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чита
забайкальский край
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происшествия, чита, забайкальский край, нерчинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Нерчинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чите задержали третьего сбежавшего заключенного

В Чите задержали третьего из четырех сбежавших заключенных

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧИТА, 29 окт — РИА Новости. В Чите задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.
"Двадцать девятого октября сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в микрорайоне КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А.", — уточнили в ведомстве.
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Там добавили, что спецсредства и физическая сила при задержании не применялись.
Специалисты подготовят и направят в суд документы по изменению вида наказания.
Четверо осужденных к принудительным работам сбежали из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Начался розыск.
Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области.

Принудительные работы — вид наказания, не связанный с лишением свободы. Назначается за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление, совершенное впервые.

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ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайНерчинскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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