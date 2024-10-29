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В Киеве сотрудника военкомата задержали при получении взятки - РИА Новости, 29.10.2024
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16:03 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zaderzhanie-1980732324.html
В Киеве сотрудника военкомата задержали при получении взятки
В Киеве сотрудника военкомата задержали при получении взятки - РИА Новости, 29.10.2024
В Киеве сотрудника военкомата задержали при получении взятки
Правоохранители задержали сотрудника военкомата в Киеве при получении взятки, за 4,5 тысячи долларов он предлагал военнообязанному мужчине встать на учет с... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:03
2024-10-29T16:03
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали сотрудника военкомата в Киеве при получении взятки, за 4,5 тысячи долларов он предлагал военнообязанному мужчине встать на учет с оформление отстрочи от призыва в ряды ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве при получении взятки задержали помощника начальника Подольского ТЦК (военкомата - ред.) по правовой работе. По версии следствия, он требовал и получил от адвоката взятку за уклонение от мобилизации", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на местную прокуратуру. Согласно материалам дела, мужчину, который не имел на руках документов и не стоял на военном учете, доставили в военкомат. В военном комиссариате мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию. На месте ему предложили решить этот вопрос за 25 тысяч гривен (600 долларов) и еще за 4 тысячи долларов встать на воинский учет с оформлением отсрочки. Задержанному сотруднику военкомата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Киеве сотрудника военкомата задержали при получении взятки

"Страна.ua": в Киеве задержан сотрудник военкомата при получении $4,5 тыс взятки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали сотрудника военкомата в Киеве при получении взятки, за 4,5 тысячи долларов он предлагал военнообязанному мужчине встать на учет с оформление отстрочи от призыва в ряды ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В Киеве при получении взятки задержали помощника начальника Подольского ТЦК (военкомата - ред.) по правовой работе. По версии следствия, он требовал и получил от адвоката взятку за уклонение от мобилизации", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на местную прокуратуру.
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Согласно материалам дела, мужчину, который не имел на руках документов и не стоял на военном учете, доставили в военкомат. В военном комиссариате мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию. На месте ему предложили решить этот вопрос за 25 тысяч гривен (600 долларов) и еще за 4 тысячи долларов встать на воинский учет с оформлением отсрочки.
Задержанному сотруднику военкомата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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