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Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки - РИА Новости, 29.10.2024
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03:45 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/yadernaya_doktrina-1980614266.html
Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки
Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки - РИА Новости, 29.10.2024
Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки
Предложения по изменениям в ядерную доктрину РФ будут подготовлены в установленные сроки, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:45
2024-10-29T03:45
андрей картаполов
госдума рф
россия
белоруссия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предложения по изменениям в ядерную доктрину РФ будут подготовлены в установленные сроки, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Совет Безопасности занимается, есть поручение президента, поэтому в установленные сроки предложения будут подготовлены", - сказал Картаполов. По словам парламентария, изменения готовятся, но говорить, какие они будут конкретно, пока рано. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим России применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Президент РФ объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html
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андрей картаполов, госдума рф, россия, белоруссия, владимир путин
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки

Предложения по изменениям в ядерную доктрину подготовят в установленные сроки

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предложения по изменениям в ядерную доктрину РФ будут подготовлены в установленные сроки, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Совет Безопасности занимается, есть поручение президента, поэтому в установленные сроки предложения будут подготовлены", - сказал Картаполов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине
8 октября, 15:19
По словам парламентария, изменения готовятся, но говорить, какие они будут конкретно, пока рано.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим России применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.
Президент РФ объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины
8 октября, 08:13
 
Андрей КартаполовГосдума РФРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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