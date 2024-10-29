https://ria.ru/20241029/yadernaya_doktrina-1980614266.html

Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки

Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки - РИА Новости, 29.10.2024

Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки

Предложения по изменениям в ядерную доктрину РФ будут подготовлены в установленные сроки, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:45

2024-10-29T03:45

2024-10-29T03:45

андрей картаполов

госдума рф

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предложения по изменениям в ядерную доктрину РФ будут подготовлены в установленные сроки, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Совет Безопасности занимается, есть поручение президента, поэтому в установленные сроки предложения будут подготовлены", - сказал Картаполов. По словам парламентария, изменения готовятся, но говорить, какие они будут конкретно, пока рано. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим России применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Президент РФ объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html

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андрей картаполов, госдума рф, россия, белоруссия, владимир путин