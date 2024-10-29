Предложения по изменениям ядерной доктрины подготовят в установленные сроки
Предложения по изменениям в ядерную доктрину подготовят в установленные сроки
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предложения по изменениям в ядерную доктрину РФ будут подготовлены в установленные сроки, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Совет Безопасности занимается, есть поручение президента, поэтому в установленные сроки предложения будут подготовлены", - сказал Картаполов.
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По словам парламентария, изменения готовятся, но говорить, какие они будут конкретно, пока рано.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим России применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.
Президент РФ объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
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