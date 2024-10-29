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Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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14:12 29.10.2024 (обновлено: 14:22 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/vsu-1980696999.html
Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ
Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ
Два жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали в результате детонации разбросанных украинских суббоеприпасов, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:12
2024-10-29T14:22
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали в результате детонации разбросанных украинских суббоеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин стали жертвами разрыва суббоеприпасов, которые были разбросаны ВСУ. Один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. После оказанной медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Он добавил, что второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу. Для прохождения дальнейшего лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу, уточнил губернатор."Дорогие жители, с помощью кассетных боеприпасов и беспилотников враг разбрасывает суббоеприпасы. За неделю это уже четвёртый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20241028/belgorod-1980500115.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ

Гладков: в Новой Таволжанке двое пострадали от детонации суббоеприпасов ВСУ

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас кассетного снаряда
Суббоеприпас кассетного снаряда - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас кассетного снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали в результате детонации разбросанных украинских суббоеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин стали жертвами разрыва суббоеприпасов, которые были разбросаны ВСУ. Один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. После оказанной медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
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Он добавил, что второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу. Для прохождения дальнейшего лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу, уточнил губернатор.
"Дорогие жители, с помощью кассетных боеприпасов и беспилотников враг разбрасывает суббоеприпасы. За неделю это уже четвёртый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы", - добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковРоссия
 
 
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