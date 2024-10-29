https://ria.ru/20241029/vsu-1980696999.html

Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ

Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Два жителя Новой Таволжанки пострадали при детонации суббоеприпасов ВСУ

Два жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали в результате детонации разбросанных украинских суббоеприпасов, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:12

2024-10-29T14:12

2024-10-29T14:22

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали в результате детонации разбросанных украинских суббоеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин стали жертвами разрыва суббоеприпасов, которые были разбросаны ВСУ. Один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. После оказанной медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Он добавил, что второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу. Для прохождения дальнейшего лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу, уточнил губернатор."Дорогие жители, с помощью кассетных боеприпасов и беспилотников враг разбрасывает суббоеприпасы. За неделю это уже четвёртый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20241028/belgorod-1980500115.html

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белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия