https://ria.ru/20241029/vsu-1980695674.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.10.2024

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:10

2024-10-29T14:10

2024-10-29T14:10

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке во вторник, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.20 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 8.55 и 9.55 ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, сцкк