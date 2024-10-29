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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vsu-1980695674.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.10.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:10
2024-10-29T14:10
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке во вторник, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.20 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 8.55 и 9.55 ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html
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донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 5 натовских снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке во вторник, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.20 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 8.55 и 9.55 ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту
28 октября, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСЦКК
 
 
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