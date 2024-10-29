https://ria.ru/20241029/vorobev-1980752892.html

Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца

Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца - РИА Новости, 29.10.2024

Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Одинцове пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых регионов РФ, Курской области, а... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:13

2024-10-29T17:13

2024-10-29T17:13

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андрей воробьев

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Одинцове пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых регионов РФ, Курской области, а также поздравил волонтеров с Днем добровольца, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Подмосковье является единственным в стране регионом, где для волонтеров учрежден такой праздник. Его отмечают 29 октября. "Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Это очень деликатная тема, поскольку не каждая семья попросит то, в чем она нуждается. И здесь очень важен шаг навстречу, который вы делаете. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил всю команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Потому акция и называется "Доброе дело", она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей. В регионе действуют 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. В новые субъекты РФ и приграничные регионы оттуда уже доставлено свыше семи тысяч тонн груза. Пункт в Одинцове работает с февраля 2022 года. Здесь трудятся более 25 волонтеров, которые принимают и формируют гуманитарную помощь: продукты питания, постельные принадлежности, инструменты, гигиенические, канцелярские, медицинские и электротовары, бытовые приборы, одежда, обувь и многое другое.

https://ria.ru/20241028/medspravki-1980564605.html

https://ria.ru/20241025/vorobev-1980124263.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, гуманитарная помощь