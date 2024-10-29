https://ria.ru/20241029/vorobev-1980752892.html
Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца
Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца - РИА Новости, 29.10.2024
Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Одинцове пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых регионов РФ, Курской области, а... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:13
2024-10-29T17:13
2024-10-29T17:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980749015_0:209:2160:1424_1920x0_80_0_0_c0fb2417c85c363cc485fc867c3a0046.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Одинцове пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых регионов РФ, Курской области, а также поздравил волонтеров с Днем добровольца, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Подмосковье является единственным в стране регионом, где для волонтеров учрежден такой праздник. Его отмечают 29 октября. "Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Это очень деликатная тема, поскольку не каждая семья попросит то, в чем она нуждается. И здесь очень важен шаг навстречу, который вы делаете. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил всю команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Потому акция и называется "Доброе дело", она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей. В регионе действуют 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. В новые субъекты РФ и приграничные регионы оттуда уже доставлено свыше семи тысяч тонн груза. Пункт в Одинцове работает с февраля 2022 года. Здесь трудятся более 25 волонтеров, которые принимают и формируют гуманитарную помощь: продукты питания, постельные принадлежности, инструменты, гигиенические, канцелярские, медицинские и электротовары, бытовые приборы, одежда, обувь и многое другое.
https://ria.ru/20241028/medspravki-1980564605.html
https://ria.ru/20241025/vorobev-1980124263.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980749015_0:6:2160:1626_1920x0_80_0_0_f67cf4231936669ec5195f6c31344996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, гуманитарная помощь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Гуманитарная помощь
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил в Одинцове пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых регионов РФ, Курской области, а также поздравил волонтеров с Днем добровольца, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Подмосковье является единственным в стране регионом, где для волонтеров учрежден такой праздник. Его отмечают 29 октября.
"Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Это очень деликатная тема, поскольку не каждая семья попросит то, в чем она нуждается. И здесь очень важен шаг навстречу, который вы делаете. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он также поблагодарил всю команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Потому акция и называется "Доброе дело", она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей.
В регионе действуют 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи
. В новые субъекты РФ и приграничные регионы оттуда уже доставлено свыше семи тысяч тонн груза.
Пункт в Одинцове работает с февраля 2022 года. Здесь трудятся более 25 волонтеров, которые принимают и формируют гуманитарную помощь: продукты питания, постельные принадлежности, инструменты, гигиенические, канцелярские, медицинские и электротовары, бытовые приборы, одежда, обувь и многое другое.