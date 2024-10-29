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В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
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14:10 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vologda-1980696163.html
В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя
В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:10
2024-10-29T14:10
общество
вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя. Ранее во вторник он сообщил, что продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Только вдумайтесь: по масштабам это целый муниципалитет. По данным Центра управления регионом, у нас очень печальная статистика. Полюбуйтесь на эти фотографии, которые прикрепляются к потоку жалоб наших жителей на "наливайки". И это одна из наших главных целей - "наливайки" и алкомаркеты. Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной и не только, волной противодействия со стороны тех представителей бизнес-сообщества", - сказал Филимонов в видеообращении к жителям региона в своем Telegram-канале. По его словам, важно, чтобы жители области работали, занимались спортом, заботились о близких, а также уделяли внимание своим детям. "Наша задача - убрать "наливайки" и алкомаркеты. При этом обращаю ваше особое внимание, что сохранится возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах, гостиницах", - добавил губернатор. По его словам, 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте вызван последствиями болезней, связанных с приемом алкоголя. "Цирроз печени, кардиомиопатия, панкреатит, а также пьяное вождение, поножовщина, драки и многое другое. Это недуг, тяжелый социальный недуг, болезнь, бич нашего общества", - отметил он. По данным Филимонова, в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область находится на 71-м месте, на этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. При этом за год рост заболеваемости алкоголизмом составил 30%.
https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html
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общество, вологодская область, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя

Губернатор Филимонов объяснил введение ограничений на продажу алкоголя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя.
Ранее во вторник он сообщил, что продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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"Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Только вдумайтесь: по масштабам это целый муниципалитет. По данным Центра управления регионом, у нас очень печальная статистика. Полюбуйтесь на эти фотографии, которые прикрепляются к потоку жалоб наших жителей на "наливайки". И это одна из наших главных целей - "наливайки" и алкомаркеты. Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной и не только, волной противодействия со стороны тех представителей бизнес-сообщества", - сказал Филимонов в видеообращении к жителям региона в своем Telegram-канале.
По его словам, важно, чтобы жители области работали, занимались спортом, заботились о близких, а также уделяли внимание своим детям.
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"Наша задача - убрать "наливайки" и алкомаркеты. При этом обращаю ваше особое внимание, что сохранится возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах, гостиницах", - добавил губернатор.
По его словам, 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте вызван последствиями болезней, связанных с приемом алкоголя.
"Цирроз печени, кардиомиопатия, панкреатит, а также пьяное вождение, поножовщина, драки и многое другое. Это недуг, тяжелый социальный недуг, болезнь, бич нашего общества", - отметил он.
По данным Филимонова, в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область находится на 71-м месте, на этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. При этом за год рост заболеваемости алкоголизмом составил 30%.
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ОбществоВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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