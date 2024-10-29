https://ria.ru/20241029/vologda-1980696163.html

В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя

В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024

В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:10

2024-10-29T14:10

2024-10-29T14:10

общество

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя. Ранее во вторник он сообщил, что продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Только вдумайтесь: по масштабам это целый муниципалитет. По данным Центра управления регионом, у нас очень печальная статистика. Полюбуйтесь на эти фотографии, которые прикрепляются к потоку жалоб наших жителей на "наливайки". И это одна из наших главных целей - "наливайки" и алкомаркеты. Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной и не только, волной противодействия со стороны тех представителей бизнес-сообщества", - сказал Филимонов в видеообращении к жителям региона в своем Telegram-канале. По его словам, важно, чтобы жители области работали, занимались спортом, заботились о близких, а также уделяли внимание своим детям. "Наша задача - убрать "наливайки" и алкомаркеты. При этом обращаю ваше особое внимание, что сохранится возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах, гостиницах", - добавил губернатор. По его словам, 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте вызван последствиями болезней, связанных с приемом алкоголя. "Цирроз печени, кардиомиопатия, панкреатит, а также пьяное вождение, поножовщина, драки и многое другое. Это недуг, тяжелый социальный недуг, болезнь, бич нашего общества", - отметил он. По данным Филимонова, в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область находится на 71-м месте, на этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. При этом за год рост заболеваемости алкоголизмом составил 30%.

https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html

https://ria.ru/20240620/novgorod-1954337089.html

https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область, георгий филимонов