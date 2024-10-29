https://ria.ru/20241029/volodin-1980631989.html

Володин рассказал о поступках Примакова

Володин рассказал о поступках Примакова - РИА Новости, 29.10.2024

Володин рассказал о поступках Примакова

Евгения Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах страны, не думая, как это закончится лично для него, заявил председатель... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:08

2024-10-29T09:08

2024-10-29T09:09

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Евгения Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах страны, не думая, как это закончится лично для него, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале Госдумы. Во вторник Евгению Примакову исполнилось бы 95 лет. "Евгения Максимовича Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах нашей страны, не думая, как это закончится лично для него и как сложится судьба", - сказал Володин. Он напомнил, что 25 лет назад председатель правительства Примаков совершал полет в США, но узнав о начале военной агрессии НАТО в отношении Югославии, он развернул самолет над Атлантикой и отказался лететь в Вашингтон, хотя там его ждали. "Когда все это происходило, США расширяли НАТО. В блок уже вошли Венгрия, Польша и Чехия. Россия тогда была ослаблена, в том числе внутренними проблемами. Но, несмотря на это, Примаков принял решение, о котором мы вспоминаем сегодня", - отмечает Володин. По словам председателя Госдумы, Примаков мечтал о сильной, суверенной России, о будущем, которое он видел с Владимиром Путиным, так как ему Примаков верил и считал, что с ним спасение и развитие страны, и нынешний президент РФ будет делать все для того, чтобы Россия была сильной и благополучной. "Сегодня Российская Федерация - четвертая экономика мира по паритету покупательной способности и самая крупная экономика Европы. Поступок Примакова конца 90-х был не напрасен", - заключил политик. Евгений Примаков - доктор экономических наук, профессор, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел английским, арабским и грузинским языками. Был награжден многими отечественными и иностранными государственными наградами. В 1998 году стал премьер-министром России и возглавлял российскую часть российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, в 1999 году, избравшись в Госдуму, возглавил фракцию "Отечество - вся Россия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, югославия, евгений примаков, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, нато, политика