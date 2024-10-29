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Володин рассказал о поступках Примакова - РИА Новости, 29.10.2024
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09:08 29.10.2024 (обновлено: 09:09 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/volodin-1980631989.html
Володин рассказал о поступках Примакова
Володин рассказал о поступках Примакова - РИА Новости, 29.10.2024
Володин рассказал о поступках Примакова
Евгения Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах страны, не думая, как это закончится лично для него, заявил председатель... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:08
2024-10-29T09:09
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Евгения Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах страны, не думая, как это закончится лично для него, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале Госдумы. Во вторник Евгению Примакову исполнилось бы 95 лет. "Евгения Максимовича Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах нашей страны, не думая, как это закончится лично для него и как сложится судьба", - сказал Володин. Он напомнил, что 25 лет назад председатель правительства Примаков совершал полет в США, но узнав о начале военной агрессии НАТО в отношении Югославии, он развернул самолет над Атлантикой и отказался лететь в Вашингтон, хотя там его ждали. "Когда все это происходило, США расширяли НАТО. В блок уже вошли Венгрия, Польша и Чехия. Россия тогда была ослаблена, в том числе внутренними проблемами. Но, несмотря на это, Примаков принял решение, о котором мы вспоминаем сегодня", - отмечает Володин. По словам председателя Госдумы, Примаков мечтал о сильной, суверенной России, о будущем, которое он видел с Владимиром Путиным, так как ему Примаков верил и считал, что с ним спасение и развитие страны, и нынешний президент РФ будет делать все для того, чтобы Россия была сильной и благополучной. "Сегодня Российская Федерация - четвертая экономика мира по паритету покупательной способности и самая крупная экономика Европы. Поступок Примакова конца 90-х был не напрасен", - заключил политик. Евгений Примаков - доктор экономических наук, профессор, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел английским, арабским и грузинским языками. Был награжден многими отечественными и иностранными государственными наградами. В 1998 году стал премьер-министром России и возглавлял российскую часть российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, в 1999 году, избравшись в Госдуму, возглавил фракцию "Отечество - вся Россия".
https://ria.ru/20240324/prishtina-1935469116.html
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россия, сша, югославия, евгений примаков, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, нато, политика
Россия, США, Югославия, Евгений Примаков, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, НАТО, Политика
Володин рассказал о поступках Примакова

Володин: Примакова отличали поступки, которые он совершал в интересах России

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Евгения Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах страны, не думая, как это закончится лично для него, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале Госдумы.
Во вторник Евгению Примакову исполнилось бы 95 лет.
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"Евгения Максимовича Примакова всегда отличали поступки и решения, которые он совершал в интересах нашей страны, не думая, как это закончится лично для него и как сложится судьба", - сказал Володин.
Он напомнил, что 25 лет назад председатель правительства Примаков совершал полет в США, но узнав о начале военной агрессии НАТО в отношении Югославии, он развернул самолет над Атлантикой и отказался лететь в Вашингтон, хотя там его ждали.
"Когда все это происходило, США расширяли НАТО. В блок уже вошли Венгрия, Польша и Чехия. Россия тогда была ослаблена, в том числе внутренними проблемами. Но, несмотря на это, Примаков принял решение, о котором мы вспоминаем сегодня", - отмечает Володин.
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По словам председателя Госдумы, Примаков мечтал о сильной, суверенной России, о будущем, которое он видел с Владимиром Путиным, так как ему Примаков верил и считал, что с ним спасение и развитие страны, и нынешний президент РФ будет делать все для того, чтобы Россия была сильной и благополучной.
"Сегодня Российская Федерация - четвертая экономика мира по паритету покупательной способности и самая крупная экономика Европы. Поступок Примакова конца 90-х был не напрасен", - заключил политик.
Евгений Примаков - доктор экономических наук, профессор, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел английским, арабским и грузинским языками. Был награжден многими отечественными и иностранными государственными наградами. В 1998 году стал премьер-министром России и возглавлял российскую часть российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, в 1999 году, избравшись в Госдуму, возглавил фракцию "Отечество - вся Россия".
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