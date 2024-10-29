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Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда - РИА Новости, 29.10.2024
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Волгоградская область
 
17:28 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/volgograd-1980758024.html
Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда
Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда - РИА Новости, 29.10.2024
Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда
Ремонт двух отделений центральной больницы Станично-Луганского района, который осуществляется при поддержке администрации Волгоградской области, завершится до... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:28
2024-10-29T17:28
волгоградская область
андрей бочаров
леонид пасечник
луганская народная республика
жкх
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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Ремонт двух отделений центральной больницы Станично-Луганского района, который осуществляется при поддержке администрации Волгоградской области, завершится до конца года, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, где обсудил ход восстановительных работ в подшефном Станично-Луганском районе. Отмечается, что Бочаров посетил ряд социальных объектов в районе, чтобы оценить ход работ, особое внимание было уделено здравоохранению. По данным администрации, Волгоградская область ведет поэтапный капитальный ремонт отделений центральной районной больницы. "Ранее в порядок привели неврологический блок; в текущем году — педиатрическое и реанимационное отделения. Работы ведутся с опережением графика — готовность уже составляет 97-99%", - говорится в сообщении властей. Как уточнили РИА Новости в администрации региона, ремонт завершится в этих отделениях в декабре. "За короткий промежуток времени нам с вами удалось сделать очень хороший объект для жителей", — цитирует администрация в сообщении слова Бочарова. Отмечается, что еще один большой объект, который восстанавливается при поддержке Волгоградской области, – районный дворец культуры, который сильно пострадал при обстрелах в 2014 году. Здесь уже демонтированы старые конструкции, установили окна, идет внутренняя отделка, по окончании работ регион поможет оснастить ДК мебелью и необходимым оборудованием. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. За это время, по данным администрации региона, при помощи волгоградцев в районе восстановлено более 170 объектов: дороги, детский сад, ФАП, котельные и другие.
https://ria.ru/20241024/kapremont-1979774379.html
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андрей бочаров, леонид пасечник, луганская народная республика, жкх
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, ЖКХ

Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда

© Администрация Волгоградской области/TelegramГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверяет ход работ на подшефной территории в ЛНР
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверяет ход работ на подшефной территории в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Администрация Волгоградской области/Telegram
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверяет ход работ на подшефной территории в ЛНР
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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Ремонт двух отделений центральной больницы Станично-Луганского района, который осуществляется при поддержке администрации Волгоградской области, завершится до конца года, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, где обсудил ход восстановительных работ в подшефном Станично-Луганском районе. Отмечается, что Бочаров посетил ряд социальных объектов в районе, чтобы оценить ход работ, особое внимание было уделено здравоохранению. По данным администрации, Волгоградская область ведет поэтапный капитальный ремонт отделений центральной районной больницы.
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"Ранее в порядок привели неврологический блок; в текущем году — педиатрическое и реанимационное отделения. Работы ведутся с опережением графика — готовность уже составляет 97-99%", - говорится в сообщении властей.
Как уточнили РИА Новости в администрации региона, ремонт завершится в этих отделениях в декабре. "За короткий промежуток времени нам с вами удалось сделать очень хороший объект для жителей", — цитирует администрация в сообщении слова Бочарова.
Отмечается, что еще один большой объект, который восстанавливается при поддержке Волгоградской области, – районный дворец культуры, который сильно пострадал при обстрелах в 2014 году. Здесь уже демонтированы старые конструкции, установили окна, идет внутренняя отделка, по окончании работ регион поможет оснастить ДК мебелью и необходимым оборудованием.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. За это время, по данным администрации региона, при помощи волгоградцев в районе восстановлено более 170 объектов: дороги, детский сад, ФАП, котельные и другие.
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