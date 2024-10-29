https://ria.ru/20241029/volgograd-1980758024.html

Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда

Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда - РИА Новости, 29.10.2024

Завершается ремонт отделений больницы в районе ЛНР при поддержке Волгограда

Ремонт двух отделений центральной больницы Станично-Луганского района, который осуществляется при поддержке администрации Волгоградской области, завершится до... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:28

2024-10-29T17:28

2024-10-29T17:28

волгоградская область

андрей бочаров

леонид пасечник

луганская народная республика

жкх

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ВОЛГОГРАД, 29 окт – РИА Новости. Ремонт двух отделений центральной больницы Станично-Луганского района, который осуществляется при поддержке администрации Волгоградской области, завершится до конца года, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, где обсудил ход восстановительных работ в подшефном Станично-Луганском районе. Отмечается, что Бочаров посетил ряд социальных объектов в районе, чтобы оценить ход работ, особое внимание было уделено здравоохранению. По данным администрации, Волгоградская область ведет поэтапный капитальный ремонт отделений центральной районной больницы. "Ранее в порядок привели неврологический блок; в текущем году — педиатрическое и реанимационное отделения. Работы ведутся с опережением графика — готовность уже составляет 97-99%", - говорится в сообщении властей. Как уточнили РИА Новости в администрации региона, ремонт завершится в этих отделениях в декабре. "За короткий промежуток времени нам с вами удалось сделать очень хороший объект для жителей", — цитирует администрация в сообщении слова Бочарова. Отмечается, что еще один большой объект, который восстанавливается при поддержке Волгоградской области, – районный дворец культуры, который сильно пострадал при обстрелах в 2014 году. Здесь уже демонтированы старые конструкции, установили окна, идет внутренняя отделка, по окончании работ регион поможет оснастить ДК мебелью и необходимым оборудованием. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР, в июне 2022 года между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. За это время, по данным администрации региона, при помощи волгоградцев в районе восстановлено более 170 объектов: дороги, детский сад, ФАП, котельные и другие.

https://ria.ru/20241024/kapremont-1979774379.html

https://ria.ru/20241023/doroga-1979520258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочаров, леонид пасечник, луганская народная республика, жкх