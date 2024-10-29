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В Новгородской области осудили водителя машины, в которой утонула девушка - РИА Новости, 29.10.2024
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12:23 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/voditel-1980667019.html
В Новгородской области осудили водителя машины, в которой утонула девушка
В Новгородской области осудили водителя машины, в которой утонула девушка - РИА Новости, 29.10.2024
В Новгородской области осудили водителя машины, в которой утонула девушка
Водитель съехавшей в реку легковушки, в которой утонула девушка, осужден в Новгородской области на 4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:23
2024-10-29T12:23
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Водитель съехавшей в реку легковушки, в которой утонула девушка, осужден в Новгородской области на 4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СУСК региона. По версии следствия, ночью 28 апреля несовершеннолетний водитель без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал со знакомой 18-летней девушкой на берег реки Мста в Новгородском районе. Спустя некоторое время автомобиль, в котором они находились, самопроизвольно съехал в реку. При этом юноша знал, что задняя тормозная система машины неисправна. "Водитель 2006 года рождения смог спастись, а его пассажирка 2005 года рождения погибла. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", - говорится в сообщении. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.
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новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Новгородской области осудили водителя машины, в которой утонула девушка

Новгородский водитель съехавшей в реку легковушки получил четыре года колонии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Водитель съехавшей в реку легковушки, в которой утонула девушка, осужден в Новгородской области на 4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СУСК региона.
По версии следствия, ночью 28 апреля несовершеннолетний водитель без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал со знакомой 18-летней девушкой на берег реки Мста в Новгородском районе. Спустя некоторое время автомобиль, в котором они находились, самопроизвольно съехал в реку. При этом юноша знал, что задняя тормозная система машины неисправна.
"Водитель 2006 года рождения смог спастись, а его пассажирка 2005 года рождения погибла. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", - говорится в сообщении.
Приговор на данный момент в законную силу не вступил.
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Новгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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