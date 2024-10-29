https://ria.ru/20241029/vladivostok-1980653644.html

В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью

В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью - РИА Новости, 29.10.2024

В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью

Правоохранители во Владивостоке вскрыли запертую квартиру, где с пьяной спящей матерью находился маленький ребенок, его и еще двух детей изъяли из семьи,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:20

2024-10-29T11:20

2024-10-29T11:49

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Правоохранители во Владивостоке вскрыли запертую квартиру, где с пьяной спящей матерью находился маленький ребенок, его и еще двух детей изъяли из семьи, сообщает прокуратура Приморья. "По информации в СМИ о том, что в квартире дома на улице Некрасовской маленький ребенок уже несколько дней просит о помощи в запертой квартире, на место выехали сотрудники прокуратуры, полиции, органы опеки и попечительства и спасатели. После вскрытия входной двери в помещении обнаружены ребенок 6 лет и спящая мать, от женщины исходит запах спиртного, в жилище - беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних", - говорится в релизе. По данным прокуратуры, еще двое детей из этой семьи в возрасте 2 и 14 лет в это время гуляли во дворе. Всех трех детей изъяли. Ведомство отмечает, что семья состояла на учете в органах системы профилактики. Прокуратура проводит проверку. Краевое УМВД сообщает, что женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В наркодиспансере ей диагностировали алкогольное опьянение. Жительницу Владивостока вновь привлекли к административной ответственности. Семью возьмут под контроль представители органов системы профилактики преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает полиция.

https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html

https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html

владивосток

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происшествия, владивосток