Рейтинг@Mail.ru
В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 29.10.2024 (обновлено: 11:49 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/vladivostok-1980653644.html
В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью
В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью - РИА Новости, 29.10.2024
В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью
Правоохранители во Владивостоке вскрыли запертую квартиру, где с пьяной спящей матерью находился маленький ребенок, его и еще двух детей изъяли из семьи,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:20
2024-10-29T11:49
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980658679_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_42274c97ac5c0d041c22e070aa2203b2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Правоохранители во Владивостоке вскрыли запертую квартиру, где с пьяной спящей матерью находился маленький ребенок, его и еще двух детей изъяли из семьи, сообщает прокуратура Приморья. "По информации в СМИ о том, что в квартире дома на улице Некрасовской маленький ребенок уже несколько дней просит о помощи в запертой квартире, на место выехали сотрудники прокуратуры, полиции, органы опеки и попечительства и спасатели. После вскрытия входной двери в помещении обнаружены ребенок 6 лет и спящая мать, от женщины исходит запах спиртного, в жилище - беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних", - говорится в релизе. По данным прокуратуры, еще двое детей из этой семьи в возрасте 2 и 14 лет в это время гуляли во дворе. Всех трех детей изъяли. Ведомство отмечает, что семья состояла на учете в органах системы профилактики. Прокуратура проводит проверку. Краевое УМВД сообщает, что женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В наркодиспансере ей диагностировали алкогольное опьянение. Жительницу Владивостока вновь привлекли к административной ответственности. Семью возьмут под контроль представители органов системы профилактики преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает полиция.
https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980658679_54:0:1227:880_1920x0_80_0_0_fd10a4e81955ea7109d562cc78aaf42b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью

В Приморье вскрыли квартиру, где шестилетний ребенок был заперт с пьяной матерью

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramКомната, в которой находился маленький ребенок с пьяной спящей матерью
Комната, в которой находился маленький ребенок с пьяной спящей матерью - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Комната, в которой находился маленький ребенок с пьяной спящей матерью
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Правоохранители во Владивостоке вскрыли запертую квартиру, где с пьяной спящей матерью находился маленький ребенок, его и еще двух детей изъяли из семьи, сообщает прокуратура Приморья.
"По информации в СМИ о том, что в квартире дома на улице Некрасовской маленький ребенок уже несколько дней просит о помощи в запертой квартире, на место выехали сотрудники прокуратуры, полиции, органы опеки и попечительства и спасатели. После вскрытия входной двери в помещении обнаружены ребенок 6 лет и спящая мать, от женщины исходит запах спиртного, в жилище - беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних", - говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Пензе проверяют информацию об избиении ребенка в школе
26 октября, 15:38
По данным прокуратуры, еще двое детей из этой семьи в возрасте 2 и 14 лет в это время гуляли во дворе. Всех трех детей изъяли. Ведомство отмечает, что семья состояла на учете в органах системы профилактики. Прокуратура проводит проверку.
Краевое УМВД сообщает, что женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В наркодиспансере ей диагностировали алкогольное опьянение. Жительницу Владивостока вновь привлекли к административной ответственности. Семью возьмут под контроль представители органов системы профилактики преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает полиция.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Во Владимирской области арестовали мать, заморившую ребенка голодом
22 октября, 13:15
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала