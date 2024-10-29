https://ria.ru/20241029/verkhnevolzhe-1980694971.html

В Верхневолжье определили показатели социально-экономического развития

В Верхневолжье определили показатели социально-экономического развития - РИА Новости, 29.10.2024

В Верхневолжье определили показатели социально-экономического развития

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:07

2024-10-29T14:07

2024-10-29T14:07

тверская область

тверь

игорь руденя

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год и период 2026 – 2027 годов, сообщает пресс-служба областного правительства. "Для нас приоритет – решение задач в демографии, увеличение численности населения региона. Именно люди создают экономику. И когда мы говорим о цифрах в той или иной отрасли, либо в муниципальном образовании, ключевым показателем является деловая активность, занятость жителей. Поэтому развитие человеческих ресурсов – главная задача для правительства региона", - цитирует пресс-служба Руденю. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на ближайшие три года базируется на основе общероссийских прогнозных показателей и разработан по нескольким направлениям, включая тенденции в демографии, АПК, промышленном и других секторах. По базовому прогнозу предусмотрена положительная динамика индекса физического объема валового регионального продукта: планируется, что в 2025 году показатель составит 102%, к 2027-му – 103,7%, что выше, чем в среднем по России. На стабильном уровне сохранится индекс промышленного производства. А по ряду направлений к 2027 году заложен рост. К примеру, по производству готовых металлических, пластмассовых, бумажных изделий, компьютерной техники, химических веществ. По прогнозу, наибольшие темпы роста промышленного производства к 2027 году будут обеспечены в Твери, Торопецком, Калининском, Лихославльском, Конаковском округах за счет развития таких производств. Также рассмотрены показатели в сферах сельского хозяйства, строительства, торговли, малого и среднего предпринимательства, инвестиций. Положительная динамика предусмотрена в производстве сельскохозяйственной продукции: если по итогам 2024 года показатель составит 67,3 миллиарда рублей (по предварительной оценке), то в 2027-м – свыше 80 миллиардов рублей. При этом наибольшие объемы обеспечивают Бежецкий, Калининский, Ржевский и Конаковский округа. В регионе фиксируется увеличение количества субъектов МСП и самозанятых. По данным Минэкономразвития региона, в настоящее время их число превышает 105 тысяч. Растут обороты предприятий. Отмечен позитивный тренд в сфере жилищного строительства. В 2025 году предусмотрен ввод около 750 тысяч квадратных метров, а в 2027 году – 830,4 тысячи квадратных метров. На рынке труда прогнозируется дальнейшее снижение числа безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы.

https://ria.ru/20241028/programma-1980556741.html

https://ria.ru/20241028/pozdravlenie-1980549520.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)