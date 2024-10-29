https://ria.ru/20241029/vengriya-1980617731.html

СССР гуманно сохранил уклад Венгрии при ее освобождении, считает эксперт

СССР гуманно сохранил уклад Венгрии при ее освобождении, считает эксперт - РИА Новости, 29.10.2024

СССР гуманно сохранил уклад Венгрии при ее освобождении, считает эксперт

Советское руководство во главе со Иосифом Сталиным осенью 1944 года поступило в высшей степени гуманно, предписав Красной армии в ходе освобождения Венгрии от... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T04:57

2024-10-29T04:57

2024-10-29T10:10

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Советское руководство во главе со Иосифом Сталиным осенью 1944 года поступило в высшей степени гуманно, предписав Красной армии в ходе освобождения Венгрии от гитлеровцев местный уклад не нарушать, сохранять все права венгерских граждан и советских порядков не вводить, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Двадцать девятого октября 1944 года началась Будапештская стратегическая наступательная операция Красной армии. Перед командованием 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов Ставкой Верховного Главнокомандования была поставлена задача овладеть венгерской столицей и создать тем самым необходимые условия для последующего вывода Венгрии из войны на стороне Германии. За два дня до наступления появилось постановление Государственного комитета обороны (ГКО) под грифом "совершенно секретно", за подписью его председателя Иосифа Сталина, в котором командованию советских войск на самом высоком уровне давались директивные указания, какие порядки устанавливать на территории Венгрии и какую политику проводить по отношению к мирному населению страны. Единственная цель - разгром нацистов "Первая же задача, поставленная ГКО, - распространить среди мирного населения Венгрии официальную информацию о целях пребывания Красной армии на ее территории: "издать к населению Венгрии воззвание, в котором призвать население продолжать свой мирный труд и оказывать командованию Красной армии содействие и помощь в поддержании порядка и обеспечении нормальной работы промышленных, торговых, коммунальных и других предприятий", - сказал Матвеев. В воззвании требовалось объяснить населению, что Красная армия вошла в пределы Венгрии, не преследуя целей приобретения какой-либо части венгерской территории или изменения существующего в Венгрии общественного строя, добавил эксперт. "Вступление советских войск на территорию Венгрии вызвано исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением германских войск и военных частей союзной с Германией Венгрии… Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах", - процитировал Матвеев постановление ГКО. Командование частей и соединений Красной армии, вошедших на территорию Венгрии, категорически предостерегалось от каких-либо попыток проведения мероприятий по "советизации" политической и экономической жизни в освобожденных от противника районах, отметил собеседник агентства. "В занятых Красной армией районах советов и органов советской власти не создавать. Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церквей, и молитвенных домов не трогать. Венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить", - говорилось в документе ГКО. По словам Матвеева, советским военным комендантам, назначаемым в административно-территориальных единицах Венгрии – комитатах, и наиболее крупных населенных пунктах, следовало по вступлении в должность сразу издавать "приказ №1" и через прессу и печатные объявления на улице доводить до населения на русском и венгерском языках важную информацию о том, что: "гражданским властям продолжать исполнение своих обязанностей; всем владельцам торговых и промышленных предприятии продолжать свою деятельность; школам, больницам, амбулаториям и т.п. учреждениям оказывать содействие в обеспечении их нормальной работой; местному населению сдать военному коменданту все имеющееся оружие, боеприпасы, военное имущество и радиоаппаратуру". Сохранение всех прав населенияЧрезвычайно важным для местного населения было отношение советских властей к частной собственности, а также к судьбе государственных служащих, судей и сотрудников правоохранительных органов, отметил эксперт. На этот счет в постановлении задачи были сформулированы следующим образом: "В случае бегства владельцев торговых и промышленных предприятий, Военный комендант назначает временно из числа бывших служащих этих предприятий и учреждений лиц, на которых возлагает обеспечение дальнейшего нормального функционирования предприятия или учреждения". "Всем венгерским должностным лицам (чиновники государственных учреждений, муниципальные власти, полиция, судебные чины и т.д.), оставшимся на местах, не препятствовать исполнять их обязанности. От работы отстранять лишь тех должностных лиц, которые противодействуют мероприятиям Красной армии. Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность, находятся под охраной советских властей", - постановил ГКО. В целях продовольственного и фуражного обеспечения советских войск было дано указание ни в коем случае не использовать силовой метод конфискации, а требовалось "немедленно развернуть на территории Венгрии, занятой войсками Красной армии, закупки продфуража, скота, промышленных и других товаров на основе заключения договоров с поставщиками по ценам, устанавливаемым командованием, и выдачи специальных заданий комитатам на поставку Красной армии необходимого продфуража". В случае отказа владельцев от продажи излишков сельскохозяйственных продуктов по установленным ценам заготовительные органы Красной армии имели право "реквизировать у этих лиц излишки с выплатой стоимости реквизируемых продуктов по установленным ценам". Как отметил Матвеев, в проекте постановления, переданном на визу заместителю председателя ГКО народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову, им собственноручно был полностью вычеркнут пункт, который гласил: "Выявить и отобрать у населения все сельскохозяйственные продукты, скот и конское поголовье, принадлежащее венгерским помещикам и лицам, бежавшим с территории Венгрии, занятой советскими войсками и оставившими свое хозяйство. Отбору подлежат все сельскохозяйственные продукты, скот и конское поголовье, независимо от того, были ли они переданы крестьянами самими владельцами или были разобраны крестьянами после бегства владельцев". Вместо этого появилась другая редакция данного пункта, уже одобренная Молотовым и в итоге утвержденная Сталиным: "Выявлять и строго учитывать всё бесхозяйственное имущество, сельскохозяйственные продукты, скот и конское поголовье, оставленное в хозяйствах помещиками, бежавшими с территории Венгрии, занятой советскими войсками. Эти сельскохозяйственные продукты и скот использовать на плановое снабжение частей Красной армии". Кроме того, требовалось "усадеб не разорять и передавать под охрану местных властей". "Помещичьи хозяйства, владельцы которых остались на территории, занятой войсками Красной армии, должны в первую очередь сдавать на снабжение войск сельскохозяйственную продукцию по требованию снабженческих органов фронта по ценам, существовавшим до вступления советских войск на территорию Венгрии", - постановил ГКО. "С учетом того, что Венгрия была одной из союзниц нацистской Германии, чья армия принимала участие в нападении на СССР и оккупации его территорий (295 тысяч погибших и 526 тысяч пленных), и где совершила массовые злодеяния против мирного населения и военнопленных, указания ГКО советским войскам представляются в высшей степени гуманными", - подчеркнул Матвеев.Красная армия завершила освобождение Венгрии от гитлеровцев 4 апреля 1945 года. Общие потери советских войск при этом составили около 484 тысяч человек, в том числе 140 тысяч — погибшими. По оценке историков, деятельность советской военной администрации в лице Союзной контрольной комиссии сыграла важную роль в освободительной миссии Красной армии. Ей, в частности, удалось перезапустить работу местных органов власти, навести законность и порядок в освобожденных областях, предпринять экстренные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы (голода и эпидемий), восстановить инфраструктуру и тому подобное, не вмешиваясь при этом во внутренний уклад жизни венгерского народа.Но в том же 1945 году американская военная миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск, используя возможности одной из самых известных и влиятельных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer. Как ранее сообщала ФСБ России, по заданиям американских спецслужб профессионалы киноиндустрии США придумывали и распространяли фейковые истории о якобы сожженных солдатами-освободителями домах и пострадавшем мирном населении.

https://ria.ru/20241020/dokumenty-1978944443.html

https://ria.ru/20240909/bolgariya-1971495525.html

https://ria.ru/20240831/rvio-1969613781.html

https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968183140.html

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венгрия, германия, россия, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, в мире