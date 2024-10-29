Рейтинг@Mail.ru
Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vengrija-1980699424.html
Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто
Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.10.2024
Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто
Венгрия подписала с Грузией договор о подготовке в венгерской дипакадемии 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые сыграют "главную роль" в процессе РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:22
2024-10-29T14:22
в мире
грузия
венгрия
россия
петер сийярто
саломе зурабишвили
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_322:44:2667:1363_1920x0_80_0_0_4587de502c6852e5137887496fc8b45f.jpg
БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Венгрия подписала с Грузией договор о подготовке в венгерской дипакадемии 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые сыграют "главную роль" в процессе евроинтеграции Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Евроинтеграция - очень сложный процесс. Мы, венгры, это помним. А в процессе евроинтеграции опыт имеет значение. Этот опыт мы можем передать грузинам. Поэтому мы заключили договор, что подготовим в венгерской дипломатической академии при МИД 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые в ходе присоединения смогут сыграть главную роль в том, чтобы справиться с этим очень трудным процессом", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980694011.html
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980649719.html
грузия
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_90cc78401e74d4efc59a958c88d82e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, венгрия, россия, петер сийярто, саломе зурабишвили, виктор орбан, евросоюз, обсе
В мире, Грузия, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Саломе Зурабишвили, Виктор Орбан, Евросоюз, ОБСЕ
Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия подготовит 50 грузинских специалистов по госуправлению

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Венгрия подписала с Грузией договор о подготовке в венгерской дипакадемии 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые сыграют "главную роль" в процессе евроинтеграции Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Евроинтеграция - очень сложный процесс. Мы, венгры, это помним. А в процессе евроинтеграции опыт имеет значение. Этот опыт мы можем передать грузинам. Поэтому мы заключили договор, что подготовим в венгерской дипломатической академии при МИД 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые в ходе присоединения смогут сыграть главную роль в том, чтобы справиться с этим очень трудным процессом", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах
Вчера, 14:04
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии
Вчера, 11:01
 
В миреГрузияВенгрияРоссияПетер СийяртоСаломе ЗурабишвилиВиктор ОрбанЕвросоюзОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала