https://ria.ru/20241029/vengrija-1980699424.html

Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто

Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.10.2024

Венгрия подготовит экспертов по евроинтеграции для Грузии, заявил Сийярто

Венгрия подписала с Грузией договор о подготовке в венгерской дипакадемии 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые сыграют "главную роль" в процессе РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:22

2024-10-29T14:22

2024-10-29T14:22

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венгрия

россия

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саломе зурабишвили

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Венгрия подписала с Грузией договор о подготовке в венгерской дипакадемии 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые сыграют "главную роль" в процессе евроинтеграции Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Евроинтеграция - очень сложный процесс. Мы, венгры, это помним. А в процессе евроинтеграции опыт имеет значение. Этот опыт мы можем передать грузинам. Поэтому мы заключили договор, что подготовим в венгерской дипломатической академии при МИД 50 грузинских специалистов по госуправлению, которые в ходе присоединения смогут сыграть главную роль в том, чтобы справиться с этим очень трудным процессом", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241029/gruziya-1980694011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, венгрия, россия, петер сийярто, саломе зурабишвили, виктор орбан, евросоюз, обсе