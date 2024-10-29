https://ria.ru/20241029/universitet-1980668626.html
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне
Появилась фотография после удара беспилотника по университету спецназа в Гудермесе в Чечне. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:29
2024-10-29T12:29
2024-10-29T18:01
гудермес
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Появилась фотография после удара беспилотника по университету спецназа в Гудермесе в Чечне.На снимке можно увидеть два столба дыма после атаки дрона.Снимок агентству предоставил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.Во вторник глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Пожар удалось ликвидировать, началось расследование.Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.
https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980664011.html
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гудермес, рамзан кадыров, россия, происшествия
Гудермес, Рамзан Кадыров, Россия, Происшествия
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне
Опубликовано фото после атаки БПЛА на университет спецназа в Чечне