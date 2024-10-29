Рейтинг@Mail.ru
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 29.10.2024 (обновлено: 18:01 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/universitet-1980668626.html
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне
Появилась фотография после удара беспилотника по университету спецназа в Гудермесе в Чечне. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:29
2024-10-29T18:01
гудермес
рамзан кадыров
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:185:960:725_1920x0_80_0_0_975adbda234969d2e04b906106306c49.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Появилась фотография после удара беспилотника по университету спецназа в Гудермесе в Чечне.На снимке можно увидеть два столба дыма после атаки дрона.Снимок агентству предоставил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.Во вторник глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Пожар удалось ликвидировать, началось расследование.Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.
https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980664011.html
гудермес
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:15:960:735_1920x0_80_0_0_2b35b500f8a6e58c48ef9859a95783fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гудермес, рамзан кадыров, россия, происшествия
Гудермес, Рамзан Кадыров, Россия, Происшествия
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне

Опубликовано фото после атаки БПЛА на университет спецназа в Чечне

© Фото : соцсетиЗагоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : соцсети
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Появилась фотография после удара беспилотника по университету спецназа в Гудермесе в Чечне.
На снимке можно увидеть два столба дыма после атаки дрона.
Снимок агентству предоставил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Во вторник глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Пожар удалось ликвидировать, началось расследование.
Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ
Вчера, 12:09
 
ГудермесРамзан КадыровРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала