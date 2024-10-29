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На Украине раскрыли главный страх Сырского - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 29.10.2024 (обновлено: 17:43 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html
На Украине раскрыли главный страх Сырского
На Украине раскрыли главный страх Сырского - РИА Новости, 29.10.2024
На Украине раскрыли главный страх Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский боится Владимира Зеленского, заявил экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов в эфире своего... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:01
2024-10-29T17:43
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
юрий бутусов
вооруженные силы украины
александр сырский
великобритания
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский боится Владимира Зеленского, заявил экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала."Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности &lt;...&gt; Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла", — пояснил журналист.Он добавил, что на Украине на генеральские должности назначают тех, кто боится начальства, поскольку бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный тоже редко спорил или отказывал Зеленскому.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В мае Залужный занял пост посла Украины в Лондоне.
https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html
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украина, владимир зеленский, юрий бутусов, вооруженные силы украины, александр сырский, великобритания, в мире, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Великобритания, В мире, Валерий Залужный
На Украине раскрыли главный страх Сырского

Экс-советник главы МО Украины Бутусов: Сырский очень боится Зеленского

CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) /
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский боится Владимира Зеленского, заявил экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала.
"Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности <...> Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла", — пояснил журналист.
Он добавил, что на Украине на генеральские должности назначают тех, кто боится начальства, поскольку бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный тоже редко спорил или отказывал Зеленскому.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
В мае Залужный занял пост посла Украины в Лондоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий БутусовВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВеликобританияВ миреВалерий Залужный
 
 
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