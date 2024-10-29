https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html
На Украине раскрыли главный страх Сырского
На Украине раскрыли главный страх Сырского - РИА Новости, 29.10.2024
На Украине раскрыли главный страх Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский боится Владимира Зеленского, заявил экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов в эфире своего... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:01
2024-10-29T16:01
2024-10-29T17:43
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский боится Владимира Зеленского, заявил экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала."Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности <...> Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла", — пояснил журналист.Он добавил, что на Украине на генеральские должности назначают тех, кто боится начальства, поскольку бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный тоже редко спорил или отказывал Зеленскому.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В мае Залужный занял пост посла Украины в Лондоне.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Великобритания, В мире, Валерий Залужный
На Украине раскрыли главный страх Сырского
Экс-советник главы МО Украины Бутусов: Сырский очень боится Зеленского