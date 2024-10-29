https://ria.ru/20241029/ukraina-1980712520.html

В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов

В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 29.10.2024

В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов

На Украине задержан несовершеннолетний, подозреваемого в нескольких поджогах релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области, сообщает нацполиция... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:09

2024-10-29T15:09

2024-10-29T15:22

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Украине задержан несовершеннолетний, подозреваемого в нескольких поджогах релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области, сообщает нацполиция страны. "В Харьковской области полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Установлено, что в августе и сентябре подросток поджег два релейных шкафа на железнодорожном перегоне Лозовая – Близнюки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.

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