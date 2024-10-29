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В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов
В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 29.10.2024
В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов
На Украине задержан несовершеннолетний, подозреваемого в нескольких поджогах релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области, сообщает нацполиция... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:09
2024-10-29T15:09
2024-10-29T15:22
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Украине задержан несовершеннолетний, подозреваемого в нескольких поджогах релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области, сообщает нацполиция страны. "В Харьковской области полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Установлено, что в августе и сентябре подросток поджег два релейных шкафа на железнодорожном перегоне Лозовая – Близнюки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области задержали подростка за поджоги релейных шкафов
На Украине задержали подростка за поджоги релейных шкафов в Харьковской области
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Украине задержан несовершеннолетний, подозреваемого в нескольких поджогах релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области, сообщает нацполиция страны.
"В Харьковской области полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Установлено, что в августе и сентябре подросток поджег два релейных шкафа на железнодорожном перегоне Лозовая – Близнюки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях
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Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.