https://ria.ru/20241029/ukraina-1980678633.html

Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО

Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО - РИА Новости, 29.10.2024

Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО

Приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство" и тем самым свяжет свободу маневра альянса, в организации это понимают, считает сенатор Алексей... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:03

2024-10-29T13:03

2024-10-29T13:03

украина

россия

киев

алексей пушков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мария захарова

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство" и тем самым свяжет свободу маневра альянса, в организации это понимают, считает сенатор Алексей Пушков. "Приглашение Украины в НАТО, которого добивается (Владимир - ред.) Зеленский, само по себе закрепит обязательства альянса перед Киевом и введет для нее некое "получленство", тем самым связав свободу маневра альянса. Зеленский не может этого не понимать. Именно по этой причине он настаивает на приглашении", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что это вряд ли приемлемо для тех стран, которые выступают против включения Украины в НАТО. "Они также не могут не понимать: стоит им дать добро на приглашение, как следующим шагом - раньше или позже - будет вступление. В пользу этого будет развернута мощная кампания по обе стороны океана", - написал сенатор. Таким образом, приглашение - это "зеленый свет для вступления", пояснил он. "Оно означало бы принципиальное решение вопроса и стало бы средством преодолеть вето стран, которые не желают видеть Украину в альянсе. Именно поэтому Киеву важно такое приглашение получить - и оказаться на самом пороге НАТО. Хоть тушкой, хоть чучелом", - заключил сенатор. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20240312/pushkov-1932410050.html

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html

https://ria.ru/20240515/nato-1946036756.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, алексей пушков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мария захарова, нато, в мире