Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО
Сенатор Пушков: приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство" и тем самым свяжет свободу маневра альянса, в организации это понимают, считает сенатор Алексей Пушков.
"Приглашение Украины в НАТО, которого добивается (Владимир - ред.) Зеленский, само по себе закрепит обязательства альянса перед Киевом и введет для нее некое "получленство", тем самым связав свободу маневра альянса. Зеленский не может этого не понимать. Именно по этой причине он настаивает на приглашении", - написал политик в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что это вряд ли приемлемо для тех стран, которые выступают против включения Украины в НАТО.
"Они также не могут не понимать: стоит им дать добро на приглашение, как следующим шагом - раньше или позже - будет вступление. В пользу этого будет развернута мощная кампания по обе стороны океана", - написал сенатор.
Таким образом, приглашение - это "зеленый свет для вступления", пояснил он.
"Оно означало бы принципиальное решение вопроса и стало бы средством преодолеть вето стран, которые не желают видеть Украину в альянсе. Именно поэтому Киеву важно такое приглашение получить - и оказаться на самом пороге НАТО. Хоть тушкой, хоть чучелом", - заключил сенатор.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.