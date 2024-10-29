Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ukraina-1980678633.html
Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО
Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО - РИА Новости, 29.10.2024
Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО
Приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство" и тем самым свяжет свободу маневра альянса, в организации это понимают, считает сенатор Алексей... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:03
2024-10-29T13:03
украина
россия
киев
алексей пушков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
мария захарова
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство" и тем самым свяжет свободу маневра альянса, в организации это понимают, считает сенатор Алексей Пушков. "Приглашение Украины в НАТО, которого добивается (Владимир - ред.) Зеленский, само по себе закрепит обязательства альянса перед Киевом и введет для нее некое "получленство", тем самым связав свободу маневра альянса. Зеленский не может этого не понимать. Именно по этой причине он настаивает на приглашении", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что это вряд ли приемлемо для тех стран, которые выступают против включения Украины в НАТО. "Они также не могут не понимать: стоит им дать добро на приглашение, как следующим шагом - раньше или позже - будет вступление. В пользу этого будет развернута мощная кампания по обе стороны океана", - написал сенатор. Таким образом, приглашение - это "зеленый свет для вступления", пояснил он. "Оно означало бы принципиальное решение вопроса и стало бы средством преодолеть вето стран, которые не желают видеть Украину в альянсе. Именно поэтому Киеву важно такое приглашение получить - и оказаться на самом пороге НАТО. Хоть тушкой, хоть чучелом", - заключил сенатор. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20240312/pushkov-1932410050.html
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html
https://ria.ru/20240515/nato-1946036756.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, алексей пушков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мария захарова, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Алексей Пушков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Мария Захарова, НАТО, В мире
Пушков прокомментировал приглашение Украины в НАТО

Сенатор Пушков: приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство" и тем самым свяжет свободу маневра альянса, в организации это понимают, считает сенатор Алексей Пушков.
"Приглашение Украины в НАТО, которого добивается (Владимир - ред.) Зеленский, само по себе закрепит обязательства альянса перед Киевом и введет для нее некое "получленство", тем самым связав свободу маневра альянса. Зеленский не может этого не понимать. Именно по этой причине он настаивает на приглашении", - написал политик в своем Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
12 марта, 06:25
Пушков отметил, что это вряд ли приемлемо для тех стран, которые выступают против включения Украины в НАТО.
"Они также не могут не понимать: стоит им дать добро на приглашение, как следующим шагом - раньше или позже - будет вступление. В пользу этого будет развернута мощная кампания по обе стороны океана", - написал сенатор.
Таким образом, приглашение - это "зеленый свет для вступления", пояснил он.
"Оно означало бы принципиальное решение вопроса и стало бы средством преодолеть вето стран, которые не желают видеть Украину в альянсе. Именно поэтому Киеву важно такое приглашение получить - и оказаться на самом пороге НАТО. Хоть тушкой, хоть чучелом", - заключил сенатор.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада
Вчера, 08:54
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Сенатор предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины
15 мая, 03:21
 
УкраинаРоссияКиевАлексей ПушковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Мария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала