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В Раде назвали хамское поведение Зеленского в отношении генсека ООН жалким - РИА Новости, 29.10.2024
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10:57 29.10.2024 (обновлено: 13:35 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/ukraina-1980648553.html
В Раде назвали хамское поведение Зеленского в отношении генсека ООН жалким
В Раде назвали хамское поведение Зеленского в отношении генсека ООН жалким - РИА Новости, 29.10.2024
В Раде назвали хамское поведение Зеленского в отношении генсека ООН жалким
Хамское поведение Владимира Зеленского в отношении генсека ООН Антониу Гуттереша выглядит по меньшей мере жалко, заявил депутат Верховной рады Украины Александр РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:57
2024-10-29T13:35
в мире
украина
казань
китай
владимир зеленский
антониу гуттереш
александр дубинский
оон
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хамское поведение Владимира Зеленского в отношении генсека ООН Антониу Гуттереша выглядит по меньшей мере жалко, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Зеленский накануне в интервью The Times of India снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. "Мне кажется, наши рагуль-дипломаты немного отстали от времени. Это два года назад звучащее с Украины осуждение тех или иных шагов на международной арене могло повлиять на повестку дня. Сейчас все эти "осуждения генсека ООН Гутерреша" выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. При этом офис генсека ООН не подтвердил данные о подобном отказе. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытался сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
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в мире, украина, казань, китай, владимир зеленский, антониу гуттереш, александр дубинский, оон, брикс, верховная рада украины, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Украина, Казань, Китай, Владимир Зеленский, Антониу Гуттереш, Александр Дубинский, ООН, БРИКС, Верховная Рада Украины, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Раде назвали хамское поведение Зеленского в отношении генсека ООН жалким

Депутат Рады Дубинский назвал угрозы Зеленского в адрес Гуттереша жалкими

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хамское поведение Владимира Зеленского в отношении генсека ООН Антониу Гуттереша выглядит по меньшей мере жалко, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Зеленский накануне в интервью The Times of India снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
28 октября, 08:00
"Мне кажется, наши рагуль-дипломаты немного отстали от времени. Это два года назад звучащее с Украины осуждение тех или иных шагов на международной арене могло повлиять на повестку дня. Сейчас все эти "осуждения генсека ООН Гутерреша" выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. При этом офис генсека ООН не подтвердил данные о подобном отказе. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытался сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Зеленский нашел чем порадовать украинцев
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКазаньКитайВладимир ЗеленскийАнтониу ГуттерешАлександр ДубинскийООНБРИКСВерховная Рада УкраиныСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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