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В Херсонской области назвали Украину несостоявшимся государством - РИА Новости, 29.10.2024
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04:15 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ukraina-1980615872.html
В Херсонской области назвали Украину несостоявшимся государством
В Херсонской области назвали Украину несостоявшимся государством - РИА Новости, 29.10.2024
В Херсонской области назвали Украину несостоявшимся государством
Украина не состоялась как государство после распада Советского Союза, поскольку жители не чувствовали себя отдельной страной, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:15
2024-10-29T04:15
украина
россия
херсонская область
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КАЛАНЧАК (Херсонская область), 29 окт - РИА Новости. Украина не состоялась как государство после распада Советского Союза, поскольку жители не чувствовали себя отдельной страной, рассказал РИА Новости глава Каланчакского округа Херсонской области Петр Мустиянович. "Мне так кажется, что в самом народе должно быть имперское, то есть государственность. Если россияне, они всегда считали, что Россия - это государство, - то Украина, когда отделилась от Советского Союза, она свою государственность потеряла. То есть они как государство не состоялись, а то государство, которое было большое, Россия, в котором они жили, оно от них отошло или они от него отошли", - сказал он. По мнению чиновника, у украинцев нет гражданского самосознания в отличие от россиян, что помешало им построить собственное государство. "В результате получилось, что каждый хотел быстро нажиться сам, не платя налоги государству, не становясь на учет, не регистрируя свой какой-то бизнес. В результате оно обеднело, люди не чувствовали защиту, и вот что получилось", - объяснил Мустиянович. Чиновник считает, что показателем народного единства в России можно назвать СВО. В новых регионах местным жителям помогают военнослужащие из разных регионов страны. "На этой территории сейчас же находятся многие военные, они же приехали не с Украины, они приехали из Бурятии, из Дагестана, из Калмыкии - со всех регионов. Но мы здесь все как один народ. Мы никого не выделяем, что кто-то лучше, кто-то хуже. Кому надо помочь - помогаем. Они (военные) в селах помогают, "гуманитаркой" просто, людям помогают, кому дров нарубят. То есть такого нет, что военные - одно, народ - другое", - добавил он.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html
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украина, россия, херсонская область
Украина, Россия, Херсонская область
В Херсонской области назвали Украину несостоявшимся государством

Херсонский чиновник Мустиянович: Украина так и не состоялась как государство

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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КАЛАНЧАК (Херсонская область), 29 окт - РИА Новости. Украина не состоялась как государство после распада Советского Союза, поскольку жители не чувствовали себя отдельной страной, рассказал РИА Новости глава Каланчакского округа Херсонской области Петр Мустиянович.
"Мне так кажется, что в самом народе должно быть имперское, то есть государственность. Если россияне, они всегда считали, что Россия - это государство, - то Украина, когда отделилась от Советского Союза, она свою государственность потеряла. То есть они как государство не состоялись, а то государство, которое было большое, Россия, в котором они жили, оно от них отошло или они от него отошли", - сказал он.
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По мнению чиновника, у украинцев нет гражданского самосознания в отличие от россиян, что помешало им построить собственное государство.
"В результате получилось, что каждый хотел быстро нажиться сам, не платя налоги государству, не становясь на учет, не регистрируя свой какой-то бизнес. В результате оно обеднело, люди не чувствовали защиту, и вот что получилось", - объяснил Мустиянович.
Чиновник считает, что показателем народного единства в России можно назвать СВО. В новых регионах местным жителям помогают военнослужащие из разных регионов страны.
"На этой территории сейчас же находятся многие военные, они же приехали не с Украины, они приехали из Бурятии, из Дагестана, из Калмыкии - со всех регионов. Но мы здесь все как один народ. Мы никого не выделяем, что кто-то лучше, кто-то хуже. Кому надо помочь - помогаем. Они (военные) в селах помогают, "гуманитаркой" просто, людям помогают, кому дров нарубят. То есть такого нет, что военные - одно, народ - другое", - добавил он.
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