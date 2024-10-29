https://ria.ru/20241029/uganda-1980708159.html

Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи

Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи - РИА Новости, 29.10.2024

Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет 9-10 ноября в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:52

2024-10-29T14:52

2024-10-29T15:36

сочи

уганда

москва

россия

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет 9-10 ноября в Сочи, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. "Министр иностранных дел возглавит (делегацию – ред.)", - заявили в дипмиссии. Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

https://ria.ru/20241023/putin-1979687286.html

сочи

уганда

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