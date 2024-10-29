https://ria.ru/20241029/uganda-1980708159.html
Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи
Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи - РИА Новости, 29.10.2024
Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи
Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет 9-10 ноября в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:52
2024-10-29T14:52
2024-10-29T15:36
сочи
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москва
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форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет 9-10 ноября в Сочи, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. "Министр иностранных дел возглавит (делегацию – ред.)", - заявили в дипмиссии. Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
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сочи, уганда, москва, россия, форум "россия — африка"
Сочи, Уганда, Москва, Россия, Форум "Россия — Африка"
Глава МИД Уганды примет участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи
Глава МИД Уганды Одонго примет участие в конференции "Россия – Африка" в Сочи
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго примет участие в первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет 9-10 ноября в Сочи, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
"Министр иностранных дел возглавит (делегацию – ред.)", - заявили в дипмиссии.
Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.