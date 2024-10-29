https://ria.ru/20241029/udmurtija-1980682888.html

В экономику Удмуртии до 2029 года вложат более 40 млрд рублей

В экономику Удмуртии до 2029 года вложат более 40 млрд рублей - РИА Новости, 29.10.2024

В экономику Удмуртии до 2029 года вложат более 40 млрд рублей

Более 40 миллиардов рублей будет вложено в экономику Удмуртии до 2029 года в рамках программы по списанию государственного долга, заявил глава региона Александр РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:16

2024-10-29T13:16

2024-10-29T15:26

экономика

россия

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика

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УФА, 29 окт - РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей будет вложено в экономику Удмуртии до 2029 года в рамках программы по списанию государственного долга, заявил глава региона Александр Бречалов. По данным пресс-службы, проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрели на очередном заседании правительства Удмуртии под председательством главы республики Александра Бречалова. Проект представила министр финансов региона Вера Сухих. Региональный министр подчеркнула, что, по предварительным оценкам, в будущем году ожидается уровень объема доходов – 121,1 млрд рублей, из них 111,2 млрд – налоговые и неналоговые доходы. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета традиционно лидируют налог на прибыль — 38,9 млрд рублей и НДФЛ —37,8 млрд рублей. Их суммарная доля 63%. На безвозмездные поступления, в том числе субсидии из федерального бюджета на реализацию государственных программ и национальных проектов, приходится 8% в общей массе доходов бюджета республики или 9,8 млрд рублей, информирует пресс-служба. Так, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 5,8 млрд рублей. По остальным целевым межбюджетным трансфертам учтены доходы в сумме 4,1 млрд рублей. "На данный момент по субъектам Российской Федерации распределено только 12,5% от общего объема межбюджетных трансфертов федерального бюджета. Ожидаем, что размер межбюджетных трансфертов по регионам как обычно будет значительно увеличен ко второму чтению проекта федерального бюджета, в том числе в рамках запуска с 2025 года новых национальных проектов", - приводятся слова Сухих. В пресс-службе рассказали, что расходы республики предусмотрены проектом бюджета в объеме 123,3 млрд рублей. Традиционно в их структуре преобладают расходы социальной направленности. Так, фонд оплаты труда составит 53,8 млрд рублей, выполнение социальных обязательств - 15,3 млрд рублей, обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медназначения — 2,9 млрд рублей, ремонт и содержание дорог, а также иные расходы дорожной отрасли — 10,9 млрд рублей, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья — 1,3 млрд рублей, трансферты фонду обязательного медицинского страхования рассчитаны в сумме 9,7 млрд рублей. Кроме того, учтены расходы на обеспечение безопасности образовательных организаций в размере 1,9 млрд рублей, но ввиду роста цен на услуги частных охранных предприятий, данная строка, по словам министра, в приоритетном порядке будет увеличена ко второму чтению проекта бюджета, добавили в пресс-службе. "Расходы на софинансирование национальных проектов и программ в проекте бюджета на данный момент предусмотрены исходя из действующих соглашений, отметила Вера Сухих. Однако, когда распределят остальные федеральные субсидии, софинансирование будет обеспечено в полном объеме — для этого средства в региональном бюджете зарезервированы. Добавим, что с 2025 года для Удмуртии на 7% снижается предельный уровень софинансирования расходных обязательств региона в совместных проектах (теперь он будет составлять 12 к 88), и на 1% по национальным проектам (2 к 98). Это позволит высвободить часть средств на другие цели. Таких изменений удалось добиться главе Удмуртии Александру Бречалову и команде финансового блока правительства республики в ходе системной и настойчивой работы с Минфином России",- говорится в релизе. Удмуртские власти отметили, что ключевой особенностью проекта бюджета предстоящего года станет участие региона в программе по списанию 2/3 государственного долга, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этому, доля расходов на национальную экономику возрастет относительно прошлых лет на 5 млрд и составит 16% от общей массы расходов. По условиям программы, 50 % высвобождаемых средств на мероприятия по развитию и реконструкции ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования и переселение граждан из аварийного фонда, 50 % на реализацию новых инвестиционных проектов. Объем таких средств за 2025-2029 года составит порядка 40 млрд рублей, в том числе 8,4 млрд - на 2025 год. По данным пресс-службы, глава Удмуртии Александр Бречалов заключил, что 2025 год и последующие периоды у республики амбициозные планы. "Только по списанию госдолга у нас высвобождаются 40 млрд рублей, которые должны быть обеспечены, в том числе инфраструктурными проектами. Это, безусловно, плюс с точки зрения развития экономики региона. Но и огромный вызов – это большие проекты, большие объемы стройки. Поэтому сейчас главная цель – тщательное планирование, начиная с понимания по трудовым ресурсам", - сказал руководитель региона. Правительство региона одобрило проект бюджета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов. В дальнейшем он будет представлен на рассмотрение депутатам государственного совета Удмуртии, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20241014/brechalov-1978024047.html

https://ria.ru/20240918/brechalov-1973507238.html

https://ria.ru/20240814/izhevsk-1966236055.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, александр бречалов, владимир путин