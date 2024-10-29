"Последствия войны": Украина нанесла внезапный удар по Франции
Депутат Гиттон: импорт сахарной свеклы с Украины вредит фермерам из Франции
© AP Photo / Bernat ArmangueТрактор в поле на Украине
© AP Photo / Bernat Armangue
Трактор в поле на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поставки сахарной свеклы с Украины оказывают пагубное влияние на сельскохозяйственную отрасль Франции. Об этом в открытом письме министру сельского хозяйства страны заявил депутат Национального собрания Франции Жордан Гиттон.
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"Импорт свеклы с Украины вырос с 20 тысяч до 400 тысяч тонн в 2022—2023 годах и до 700 тысяч тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в ЕС на 30%. Это падение цен оказывает непосредственное влияние на французских производителей сахарной свеклы", — говорится в письме.
Гиттон упрекнул руководство Европейского Союза в том, что оно не заботится о благосостоянии фермеров, а также разрешает импорт продукции, качество которой не соответствует установленным требованиям.
"Европейский союз не только не защищает французскую свекловодческую отрасль, но и разрешает импорт свеклы, которая не соответствует стандартам, предъявляемым к французским свекловодам. Фактически, 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды) могут использоваться на Украине, хотя они запрещены в Европейском союзе", — посетовал политик.
В этом письме парламентарий поинтересовался, будут ли приняты соответствующие меры по защите интересов французских фермеров, и будут ли предъявлять украинской продукции такие же требования, что и к французской. Он также призвал министерство сельского хозяйства принять меры для защиты производителей свеклы.
Ранее аграрии из Польши и других стран Центральной и Восточной Европы на протяжении нескольких месяцев проводили протесты в районах пограничных переходов с Украиной, блокируя дороги, высыпая из вагонов зерно. Они выступали против зеленого соглашения ЕС (Green Deal), против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания и другой сельхозпродукции из стран вне ЕС, в частности, с Украины. В настоящее время фермеры готовятся продолжить эти протесты.