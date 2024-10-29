Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией
Аналитик Эрчин: торговле Турции с Россией угрожает курсовая разница валют
Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 29 окт - РИА Новости. Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса, заявил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
"Банковские переводы между Турцией и Россией осуществляются через банк Emlak Katılım. Однако здесь появляется проблема, так как торговля ведется в лирах и рублях, то курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке. На самом деле, если центральные банки двух стран будут применять режим фиксированного обменного курса с определенного периода, это будет выгодно для валют двух стран", - заявил аналитик.
По его словам, из-за задержек с оплатой поставок продукции, осуществляемых российскими компаниями из Турции в Россию, возникают аналогичные проблемы.
"Опять же проблемы с платежами участились у турецких компаний, работающих в России, и у турецких компаний, отправляющих продукцию в Россию. Конечно, поскольку торговля в национальных валютах - это новая и медленно набирающая обороты система, я считаю, что возникновение ряда проблем - это нормально, и со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения. Потому что из послания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу видно, что есть желание увеличить торговлю в местных валютах, то есть в национальных валютах. В этом вопросе Турция может брать пример как с торговли Китая и России, так и с торговли Индии и России, торговля этих стран увеличилась после конфликта на Украине", - подчеркнул аналитик.
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