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Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией - РИА Новости, 29.10.2024
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06:35 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980622037.html
Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией
Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией - РИА Новости, 29.10.2024
Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией
Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:35
2024-10-29T06:35
россия
турция
казань
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
владимир путин
брикс
экономика
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АНКАРА, 29 окт - РИА Новости. Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса, заявил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. "Банковские переводы между Турцией и Россией осуществляются через банк Emlak Katılım. Однако здесь появляется проблема, так как торговля ведется в лирах и рублях, то курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке. На самом деле, если центральные банки двух стран будут применять режим фиксированного обменного курса с определенного периода, это будет выгодно для валют двух стран", - заявил аналитик. По его словам, из-за задержек с оплатой поставок продукции, осуществляемых российскими компаниями из Турции в Россию, возникают аналогичные проблемы. "Опять же проблемы с платежами участились у турецких компаний, работающих в России, и у турецких компаний, отправляющих продукцию в Россию. Конечно, поскольку торговля в национальных валютах - это новая и медленно набирающая обороты система, я считаю, что возникновение ряда проблем - это нормально, и со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения. Потому что из послания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу видно, что есть желание увеличить торговлю в местных валютах, то есть в национальных валютах. В этом вопросе Турция может брать пример как с торговли Китая и России, так и с торговли Индии и России, торговля этих стран увеличилась после конфликта на Украине", - подчеркнул аналитик. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241028/perevod-1980428042.html
https://ria.ru/20241023/putin-1979645562.html
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россия, турция, казань, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, владимир путин, брикс, экономика
Россия, Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, Владимир Путин, БРИКС, Экономика
Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией

Аналитик Эрчин: торговле Турции с Россией угрожает курсовая разница валют

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 29 окт - РИА Новости. Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса, заявил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Турция и Россия решают проблему с банковскими переводами, сообщил источник
28 октября, 07:34
"Банковские переводы между Турцией и Россией осуществляются через банк Emlak Katılım. Однако здесь появляется проблема, так как торговля ведется в лирах и рублях, то курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке. На самом деле, если центральные банки двух стран будут применять режим фиксированного обменного курса с определенного периода, это будет выгодно для валют двух стран", - заявил аналитик.
По его словам, из-за задержек с оплатой поставок продукции, осуществляемых российскими компаниями из Турции в Россию, возникают аналогичные проблемы.
"Опять же проблемы с платежами участились у турецких компаний, работающих в России, и у турецких компаний, отправляющих продукцию в Россию. Конечно, поскольку торговля в национальных валютах - это новая и медленно набирающая обороты система, я считаю, что возникновение ряда проблем - это нормально, и со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения. Потому что из послания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу видно, что есть желание увеличить торговлю в местных валютах, то есть в национальных валютах. В этом вопросе Турция может брать пример как с торговли Китая и России, так и с торговли Индии и России, торговля этих стран увеличилась после конфликта на Украине", - подчеркнул аналитик.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
23 октября, 18:15
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Аналитик призвал Турцию создать общий банк с Россией
10 октября, 09:05
 
РоссияТурцияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганМехмет ШимшекВладимир ПутинБРИКСЭкономика
 
 
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