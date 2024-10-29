https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980622037.html

Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией

Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией - РИА Новости, 29.10.2024

Аналитик сообщил о новой проблеме Турции при торговле с Россией

Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:35

2024-10-29T06:35

2024-10-29T06:35

россия

турция

казань

реджеп тайип эрдоган

мехмет шимшек

владимир путин

брикс

экономика

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АНКАРА, 29 окт - РИА Новости. Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса, заявил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. "Банковские переводы между Турцией и Россией осуществляются через банк Emlak Katılım. Однако здесь появляется проблема, так как торговля ведется в лирах и рублях, то курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке. На самом деле, если центральные банки двух стран будут применять режим фиксированного обменного курса с определенного периода, это будет выгодно для валют двух стран", - заявил аналитик. По его словам, из-за задержек с оплатой поставок продукции, осуществляемых российскими компаниями из Турции в Россию, возникают аналогичные проблемы. "Опять же проблемы с платежами участились у турецких компаний, работающих в России, и у турецких компаний, отправляющих продукцию в Россию. Конечно, поскольку торговля в национальных валютах - это новая и медленно набирающая обороты система, я считаю, что возникновение ряда проблем - это нормально, и со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения. Потому что из послания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу видно, что есть желание увеличить торговлю в местных валютах, то есть в национальных валютах. В этом вопросе Турция может брать пример как с торговли Китая и России, так и с торговли Индии и России, торговля этих стран увеличилась после конфликта на Украине", - подчеркнул аналитик. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241028/perevod-1980428042.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979645562.html

https://ria.ru/20241010/analitik-1977329407.html

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россия, турция, казань, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, владимир путин, брикс, экономика