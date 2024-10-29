https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980150299.html

"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха

"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха - РИА Новости, 29.10.2024

"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха

Днем 23 октября в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

абдуллах оджалан

рабочая партия курдистана

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Днем 23 октября в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и спутники. Четыре человека погибли, 14 раненых. Кто и зачем это сделал — в материале РИА Новости.Публичное унижениеУгнав автомобиль, боевики подъехали к зданию TUSAS. Смертник взорвал бомбу, остальные вступили в перестрелку с охраной. Информации обо всем этом мало, так как власти разрешили публиковать только официальные сообщения."Эта подлая террористическая атака направлена против успехов Турции в оборонной промышленности. Однако ничто не заставит нас свернуть с выбранного пути", — заявил вице-президент Джевдет Йылмаз. Стоит заметить, что накануне, 22 октября, в Стамбуле открылась выставка оборонной, авиационной и космической продукции SAHA EXPO — 2024.Эрдоган в этот момент находился в Казани на саммите БРИКС. "Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Вы знаете, как мы к этому относимся: мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", — сказал ему перед двусторонними переговорами Владимир Путин.Президент Турции поблагодарил российского лидера, пожелал скорейшего выздоровления раненым и тоже объяснил случившееся атакой на "оборонные достижения" страны. Бескомпромиссная борьба "со всеми видами террористических угроз" продолжится, заверил он.Ищите женщинуРазумеется, СМИ озвучивали разные версии произошедшего. Подозревали, в частности, исламистов, недовольных новой политикой Эрдогана в Сирии — он выразил готовность восстановить отношения с Дамаском.Однако в МВД возложили ответственность на Рабочую партию Курдистана (РПК) — в Турции ее считают террористической. Сообщили, что в атаке принимала участие некто Мине Севджин Алчичек. Известно, что в курдских формированиях немало женщин.Также в Стамбуле задержали 35 сторонников независимости Курдистана — по подозрению в подготовке уличных акций насилия, передает телеканал TRT Haber.Мотивом для РПК могла стать ситуация с 75-летним Абдуллой Оджаланом — лидером курдских радикалов, находящимся уже почти четверть века в заключении, в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море. Анкара готова его освободить в обмен на разоружение боевиков и роспуск их организации. Проправительственная газета Hürriyet утверждает, что Оджалан согласился на сделку после того, как его впервые с 2019-го посетили родственники.Переговоры поручили племяннику Оджалана. А он недавно высказался за перевод борьбы курдов за независимость "на правовую и политическую почву". Не исключено, что это послужило спусковым крючком.Рабочий ответСтарший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев сомневается в способности Оджалана склонить РПК к разоружению. "Такая попытка уже была 11 лет назад. Не стоит переоценивать его влияние. Он практически в полной изоляции, причем очень давно. РПК живет своей жизнью", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. И добавил: совершенно непонятно, на что рассчитывают турецкие власти, надеясь использовать заключенного в своих целях.Турецкий политолог Икбаль Дюрре также уверен, что теракт совершили члены РПК, не согласные на примирение с Анкарой. По его мнению, Эрдоган пытается поладить с курдами, так как опасается проиграть следующие президентские и парламентские выборы без их поддержки."Оджалану уже предложили выступить в парламенте — там он должен призвать РПК сложить оружие. Это одобрила даже оппозиция. Турция хочет усилиться на сирийском направлении, а для этого нужно урегулировать внутренние конфликты", — рассуждает эксперт.Вместе с тем, по его словам, к Оджалану могут прислушаться только представители РПК в Турции — филиалы в Ираке и Сирии продолжат борьбу. Это не устраивает Анкару — там слишком сильно не доверяют сторонникам независимого Курдистана, чтобы соглашаться на полумеры.

https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957652040.html

турция

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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана