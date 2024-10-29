https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980150299.html
"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха
"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха - РИА Новости, 29.10.2024
"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха
Днем 23 октября в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:00
2024-10-29T08:00
2024-10-29T08:00
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
абдуллах оджалан
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Днем 23 октября в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и спутники. Четыре человека погибли, 14 раненых. Кто и зачем это сделал — в материале РИА Новости.Публичное унижениеУгнав автомобиль, боевики подъехали к зданию TUSAS. Смертник взорвал бомбу, остальные вступили в перестрелку с охраной. Информации обо всем этом мало, так как власти разрешили публиковать только официальные сообщения."Эта подлая террористическая атака направлена против успехов Турции в оборонной промышленности. Однако ничто не заставит нас свернуть с выбранного пути", — заявил вице-президент Джевдет Йылмаз. Стоит заметить, что накануне, 22 октября, в Стамбуле открылась выставка оборонной, авиационной и космической продукции SAHA EXPO — 2024.Эрдоган в этот момент находился в Казани на саммите БРИКС. "Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Вы знаете, как мы к этому относимся: мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", — сказал ему перед двусторонними переговорами Владимир Путин.Президент Турции поблагодарил российского лидера, пожелал скорейшего выздоровления раненым и тоже объяснил случившееся атакой на "оборонные достижения" страны. Бескомпромиссная борьба "со всеми видами террористических угроз" продолжится, заверил он.Ищите женщинуРазумеется, СМИ озвучивали разные версии произошедшего. Подозревали, в частности, исламистов, недовольных новой политикой Эрдогана в Сирии — он выразил готовность восстановить отношения с Дамаском.Однако в МВД возложили ответственность на Рабочую партию Курдистана (РПК) — в Турции ее считают террористической. Сообщили, что в атаке принимала участие некто Мине Севджин Алчичек. Известно, что в курдских формированиях немало женщин.Также в Стамбуле задержали 35 сторонников независимости Курдистана — по подозрению в подготовке уличных акций насилия, передает телеканал TRT Haber.Мотивом для РПК могла стать ситуация с 75-летним Абдуллой Оджаланом — лидером курдских радикалов, находящимся уже почти четверть века в заключении, в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море. Анкара готова его освободить в обмен на разоружение боевиков и роспуск их организации. Проправительственная газета Hürriyet утверждает, что Оджалан согласился на сделку после того, как его впервые с 2019-го посетили родственники.Переговоры поручили племяннику Оджалана. А он недавно высказался за перевод борьбы курдов за независимость "на правовую и политическую почву". Не исключено, что это послужило спусковым крючком.Рабочий ответСтарший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев сомневается в способности Оджалана склонить РПК к разоружению. "Такая попытка уже была 11 лет назад. Не стоит переоценивать его влияние. Он практически в полной изоляции, причем очень давно. РПК живет своей жизнью", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. И добавил: совершенно непонятно, на что рассчитывают турецкие власти, надеясь использовать заключенного в своих целях.Турецкий политолог Икбаль Дюрре также уверен, что теракт совершили члены РПК, не согласные на примирение с Анкарой. По его мнению, Эрдоган пытается поладить с курдами, так как опасается проиграть следующие президентские и парламентские выборы без их поддержки."Оджалану уже предложили выступить в парламенте — там он должен призвать РПК сложить оружие. Это одобрила даже оппозиция. Турция хочет усилиться на сирийском направлении, а для этого нужно урегулировать внутренние конфликты", — рассуждает эксперт.Вместе с тем, по его словам, к Оджалану могут прислушаться только представители РПК в Турции — филиалы в Ираке и Сирии продолжат борьбу. Это не устраивает Анкару — там слишком сильно не доверяют сторонникам независимого Курдистана, чтобы соглашаться на полумеры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана
Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Абдуллах Оджалан, Рабочая партия Курдистана
"Бомба для Эрдогана". Власти Турции оказались на пороге краха
Эксперт Дюрре: турецкое отделение РПК может сложить оружие
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Днем 23 октября в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и спутники. Четыре человека погибли, 14 раненых. Кто и зачем это сделал — в материале РИА Новости.
Угнав автомобиль, боевики подъехали к зданию TUSAS. Смертник взорвал бомбу, остальные вступили в перестрелку с охраной. Информации обо всем этом мало, так как власти разрешили публиковать только официальные сообщения.
"Эта подлая террористическая атака направлена против успехов Турции в оборонной промышленности. Однако ничто не заставит нас свернуть с выбранного пути", — заявил вице-президент Джевдет Йылмаз. Стоит заметить, что накануне, 22 октября, в Стамбуле открылась выставка оборонной, авиационной и космической продукции SAHA EXPO — 2024.
Эрдоган в этот момент находился в Казани на саммите БРИКС. "Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Вы знаете, как мы к этому относимся: мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", — сказал ему перед двусторонними переговорами Владимир Путин.
Президент Турции поблагодарил российского лидера, пожелал скорейшего выздоровления раненым и тоже объяснил случившееся атакой на "оборонные достижения" страны. Бескомпромиссная борьба "со всеми видами террористических угроз" продолжится, заверил он.
Разумеется, СМИ озвучивали разные версии произошедшего. Подозревали, в частности, исламистов, недовольных новой политикой Эрдогана в Сирии — он выразил готовность восстановить отношения с Дамаском.
Однако в МВД возложили ответственность на Рабочую партию Курдистана (РПК) — в Турции ее считают террористической. Сообщили, что в атаке принимала участие некто Мине Севджин Алчичек. Известно, что в курдских формированиях немало женщин.
Также в Стамбуле задержали 35 сторонников независимости Курдистана — по подозрению в подготовке уличных акций насилия, передает телеканал TRT Haber.
Мотивом для РПК могла стать ситуация с 75-летним Абдуллой Оджаланом — лидером курдских радикалов, находящимся уже почти четверть века в заключении, в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море. Анкара готова его освободить в обмен на разоружение боевиков и роспуск их организации. Проправительственная газета Hürriyet утверждает, что Оджалан согласился на сделку после того, как его впервые с 2019-го посетили родственники.
Переговоры поручили племяннику Оджалана. А он недавно высказался за перевод борьбы курдов за независимость "на правовую и политическую почву". Не исключено, что это послужило спусковым крючком.
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев сомневается в способности Оджалана склонить РПК к разоружению. "Такая попытка уже была 11 лет назад. Не стоит переоценивать его влияние. Он практически в полной изоляции, причем очень давно. РПК живет своей жизнью", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. И добавил: совершенно непонятно, на что рассчитывают турецкие власти, надеясь использовать заключенного в своих целях.
Турецкий политолог Икбаль Дюрре также уверен, что теракт совершили члены РПК, не согласные на примирение с Анкарой. По его мнению, Эрдоган пытается поладить с курдами, так как опасается проиграть следующие президентские и парламентские выборы без их поддержки.
"Оджалану уже предложили выступить в парламенте — там он должен призвать РПК сложить оружие. Это одобрила даже оппозиция. Турция хочет усилиться на сирийском направлении, а для этого нужно урегулировать внутренние конфликты", — рассуждает эксперт.
Вместе с тем, по его словам, к Оджалану могут прислушаться только представители РПК в Турции — филиалы в Ираке и Сирии продолжат борьбу. Это не устраивает Анкару — там слишком сильно не доверяют сторонникам независимого Курдистана, чтобы соглашаться на полумеры.