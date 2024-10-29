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В Нижегородской области создали научно-производственный центр БАС - РИА Новости, 29.10.2024
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Нижегородская область
 
16:55 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html
В Нижегородской области создали научно-производственный центр БАС
В Нижегородской области создали научно-производственный центр БАС - РИА Новости, 29.10.2024
В Нижегородской области создали научно-производственный центр БАС
Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:55
2024-10-29T16:55
нижегородская область
глеб никитин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Организация получила официальный статус НПЦ от министерства промышленности и торговли России. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, развитие БАС сегодня является одним из перспективных направлений промышленности. "Беспилотные авиационные системы имеют очень серьезный потенциал, способный повлиять на многие сферы. Они могут использоваться при мониторинге лесов и инфраструктуры, в сельском хозяйстве, доставлять грузы. На базе НПЦ в регионе сформирована инфраструктура для реализации проектов по разработке, производству, испытанию и выводу на рынок новых беспилотных аппаратов. Резиденты смогут работать в центре коллективного пользования, лабораторно-исследовательском комплексе и лётно-испытательном центре", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в Нижегородской области есть много компаний-разработчиков в области беспилотных авиационных систем. Речь идет как о крупных игроках, так и о небольших производствах. НПЦ даст им возможность оперативно внедрять и испытывать новые технологии. Уже сейчас резидентами НПЦ БАС готовы стать 13 организаций. Среди потенциальных резидентов НПЦ БАС – предприятия, специализирующиеся на разработке и изготовлении беспилотников, бортового радиоэлектронного оборудования, цифровых радиомодемов для управления БПЛА, а также на разработке систем автоматизации полетов. Специалисты НПЦ создают условия для комплексной поддержки компаний-резидентов. Производители смогут проводить испытания беспилотников и их комплектующих, заниматься их техническим обслуживанием и ремонтом. Также сейчас в разработке находятся программы подготовки новых кадров для отрасли. "Официальный статус позволит усилить работу по развитию беспилотных авиационных систем. Региональный НПЦ БАС и его резиденты смогут претендовать на меры поддержки национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Среди инструментов, запланированных в нацпроекте, - субсидии на оборудование, создание прототипов и опытно-промышленных образцов БАС, организацию серийного производства", – отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240321/informtsentry-1934764164.html
https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html
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глеб никитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

В Нижегородской области создали научно-производственный центр БАС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Организация получила официальный статус НПЦ от министерства промышленности и торговли России.
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, развитие БАС сегодня является одним из перспективных направлений промышленности.
"Беспилотные авиационные системы имеют очень серьезный потенциал, способный повлиять на многие сферы. Они могут использоваться при мониторинге лесов и инфраструктуры, в сельском хозяйстве, доставлять грузы. На базе НПЦ в регионе сформирована инфраструктура для реализации проектов по разработке, производству, испытанию и выводу на рынок новых беспилотных аппаратов. Резиденты смогут работать в центре коллективного пользования, лабораторно-исследовательском комплексе и лётно-испытательном центре", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в Нижегородской области есть много компаний-разработчиков в области беспилотных авиационных систем. Речь идет как о крупных игроках, так и о небольших производствах. НПЦ даст им возможность оперативно внедрять и испытывать новые технологии. Уже сейчас резидентами НПЦ БАС готовы стать 13 организаций.
Среди потенциальных резидентов НПЦ БАС – предприятия, специализирующиеся на разработке и изготовлении беспилотников, бортового радиоэлектронного оборудования, цифровых радиомодемов для управления БПЛА, а также на разработке систем автоматизации полетов. Специалисты НПЦ создают условия для комплексной поддержки компаний-резидентов. Производители смогут проводить испытания беспилотников и их комплектующих, заниматься их техническим обслуживанием и ремонтом. Также сейчас в разработке находятся программы подготовки новых кадров для отрасли.
"Официальный статус позволит усилить работу по развитию беспилотных авиационных систем. Региональный НПЦ БАС и его резиденты смогут претендовать на меры поддержки национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Среди инструментов, запланированных в нацпроекте, - субсидии на оборудование, создание прототипов и опытно-промышленных образцов БАС, организацию серийного производства", – отмечается в сообщении.
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