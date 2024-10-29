https://ria.ru/20241029/tsahal-1980712657.html

Израиль сообщил о гибели четырех солдат на севере сектора Газа

Израиль сообщил о гибели четырех солдат на севере сектора Газа - РИА Новости, 29.10.2024

Израиль сообщил о гибели четырех солдат на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список имен четырех солдат из 888-ого подразделения "Рефаим", которые погибли в ходе боевых действий на севере... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:09

2024-10-29T15:09

2024-10-29T15:09

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список имен четырех солдат из 888-ого подразделения "Рефаим", которые погибли в ходе боевых действий на севере сектора Газа. "Разрешены публикации имена погибших солдат: Капитан 888-ого подразделения Йонатан Керен из поселения Моледет погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 22 лет, старший сержант 888-ого подразделения Нисим Мейталь из Хадеры погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 20 лет, старший сержант 888-ого подразделения Авив Гильбоа из Неве-Цуфа погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 21 года, старший сержант 888-ого подразделения Наор Хаимов из Рош ха-Айн погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 22 лет", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе добавили, что в том же бою был тяжело ранен еще один офицер 888-ого подразделения. Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным о погибших солдатах, Израиль потерял 365 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября, достигло 776. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240915/zalozhniki-1972834455.html

https://ria.ru/20240828/tsakhal-1969069503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году