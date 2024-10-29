https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980768774.html
Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева"
Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева" - РИА Новости, 29.10.2024
Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева"
Минобороны РФ показало пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:13
2024-10-29T18:13
2024-10-29T18:13
безопасность
россия
баренцево море
плесецк
камчатка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".На кадрах показан пуск баллистической ракеты "Синева". Спустя несколько секунд после запуска ракета скрывается в облаках.
https://ria.ru/20241029/selidovo-1980743206.html
россия
баренцево море
плесецк
камчатка
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Пуск с атомной подлодки баллистической ракеты "Синева" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания
Минобороны показало пуск с атомной подлодки баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания
2024-10-29T18:13
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безопасность, россия, баренцево море, плесецк, камчатка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Баренцево море, Плесецк, Камчатка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева"
Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева" в ходе тренировки