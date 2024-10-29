https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980768774.html

Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева"

Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева" - РИА Новости, 29.10.2024

Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева"

Минобороны РФ показало пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:13

2024-10-29T18:13

2024-10-29T18:13

безопасность

россия

баренцево море

плесецк

камчатка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".На кадрах показан пуск баллистической ракеты "Синева". Спустя несколько секунд после запуска ракета скрывается в облаках.

https://ria.ru/20241029/selidovo-1980743206.html

россия

баренцево море

плесецк

камчатка

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Пуск с атомной подлодки баллистической ракеты "Синева" в ходе тренировки стратегических сил сдерживания Минобороны показало пуск с атомной подлодки баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания 2024-10-29T18:13 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, баренцево море, плесецк, камчатка, министерство обороны рф (минобороны рф)