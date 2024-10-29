Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 29.10.2024 (обновлено: 17:38 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980751552.html
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания
Задачи, предусмотренные тренировкой российских стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все запущенные ракеты достигли целей, подтвердив... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:07
2024-10-29T17:38
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884824_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b02f4f1a00db6dfc90676a16cee32ec.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задачи, предусмотренные тренировкой российских стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все запущенные ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщило министерство обороны РФ.Во вторник под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет."Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.Отмечается, что также "осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)".
https://ria.ru/20241029/rakety-1980751380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884824_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5677389c48d190511538835f8b058ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания

Минобороны: все задачи на тренировке стратегических сил сдерживания выполнены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Минобороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задачи, предусмотренные тренировкой российских стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все запущенные ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщило министерство обороны РФ.
Во вторник под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также "осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)".
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
На тренировке ядерных сил произвели пуск ракет "Синева" и "Булава"
Вчера, 17:06
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала