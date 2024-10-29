https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980751552.html
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания
Задачи, предусмотренные тренировкой российских стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все запущенные ракеты достигли целей, подтвердив... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:07
2024-10-29T17:07
2024-10-29T17:38
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задачи, предусмотренные тренировкой российских стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все запущенные ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщило министерство обороны РФ.Во вторник под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет."Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.Отмечается, что также "осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)".
https://ria.ru/20241029/rakety-1980751380.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания
Минобороны: все задачи на тренировке стратегических сил сдерживания выполнены
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задачи, предусмотренные тренировкой российских стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все запущенные ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщило министерство обороны РФ.
Во вторник под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина
проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также "осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)".