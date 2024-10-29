https://ria.ru/20241029/travmy-1980612433.html

Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет

Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет - РИА Новости, 29.10.2024

Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет

Ушибы, растяжения связок и повреждения коленных суставов являются самыми распространенными травмами после 30 лет, чаще их получают мужчины, рассказал РИА... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:55

2024-10-29T02:55

2024-10-29T02:55

здоровье

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ушибы, растяжения связок и повреждения коленных суставов являются самыми распространенными травмами после 30 лет, чаще их получают мужчины, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев. "Среди граждан 30 лет по травмам лидируют мужчины. Речь идет об ушибах, растяжении связок, повреждении преимущественно коленных суставов, переломах конечностей… Открытые раны же, серьезные повреждения внутренних органов, костей черепа реже встречаются у людей данной возрастной группы", - заявил он.

https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html

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здоровье