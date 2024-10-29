https://ria.ru/20241029/travmy-1980612433.html
Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет
Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет - РИА Новости, 29.10.2024
Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет
Ушибы, растяжения связок и повреждения коленных суставов являются самыми распространенными травмами после 30 лет, чаще их получают мужчины, рассказал РИА... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:55
2024-10-29T02:55
2024-10-29T02:55
здоровье
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ушибы, растяжения связок и повреждения коленных суставов являются самыми распространенными травмами после 30 лет, чаще их получают мужчины, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев. "Среди граждан 30 лет по травмам лидируют мужчины. Речь идет об ушибах, растяжении связок, повреждении преимущественно коленных суставов, переломах конечностей… Открытые раны же, серьезные повреждения внутренних органов, костей черепа реже встречаются у людей данной возрастной группы", - заявил он.
https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html
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здоровье
Врач предупредил о самых распространенных травмах после 30 лет
Врач Лихачев назвал ушибы и растяжения самыми частыми травмами после 30 лет
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ушибы, растяжения связок и повреждения коленных суставов являются самыми распространенными травмами после 30 лет, чаще их получают мужчины, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев.
"Среди граждан 30 лет по травмам лидируют мужчины. Речь идет об ушибах, растяжении связок, повреждении преимущественно коленных суставов, переломах конечностей… Открытые раны же, серьезные повреждения внутренних органов, костей черепа реже встречаются у людей данной возрастной группы", - заявил он.