Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме
Трамп назвал Харрис фашисткой в ответ на аналогичные оскорбления с ее стороны
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис "фашисткой" после того, как с ее стороны ранее звучали аналогичные оскорбления в адрес оппонента.
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"Камала называет более половины страны врагами… и она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она - фашистка", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Атланте.
"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа
28 октября, 06:28
Ранее газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward предупредила, что обвинения в фашизме в адрес Трампа не являются убедительными.
Ранее Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
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