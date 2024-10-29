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Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме - РИА Новости, 29.10.2024
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03:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tramp-1980614523.html
Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме
Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме - РИА Новости, 29.10.2024
Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:51
2024-10-29T03:51
сша
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дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис "фашисткой" после того, как с ее стороны ранее звучали аналогичные оскорбления в адрес оппонента. "Камала называет более половины страны врагами… и она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она - фашистка", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Атланте. Ранее газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward предупредила, что обвинения в фашизме в адрес Трампа не являются убедительными. Ранее Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
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сша, атланта, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Атланта, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме

Трамп назвал Харрис фашисткой в ответ на аналогичные оскорбления с ее стороны

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис "фашисткой" после того, как с ее стороны ранее звучали аналогичные оскорбления в адрес оппонента.
«
"Камала называет более половины страны врагами… и она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она - фашистка", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Атланте.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа
28 октября, 06:28
Ранее газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward предупредила, что обвинения в фашизме в адрес Трампа не являются убедительными.
Ранее Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей
28 октября, 00:33
 
СШААтлантаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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