https://ria.ru/20241029/tramp-1980614523.html

Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме

Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме - РИА Новости, 29.10.2024

Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:51

2024-10-29T03:51

2024-10-29T03:51

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис "фашисткой" после того, как с ее стороны ранее звучали аналогичные оскорбления в адрес оппонента. "Камала называет более половины страны врагами… и она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она - фашистка", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Атланте. Ранее газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward предупредила, что обвинения в фашизме в адрес Трампа не являются убедительными. Ранее Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.

https://ria.ru/20241028/nyt-1980426005.html

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сша, атланта, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире