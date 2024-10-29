https://ria.ru/20241029/tomskaya_oblast-1980620957.html

Мазур: в Томской области полностью убрали урожай

Мазур: в Томской области полностью убрали урожай - РИА Новости, 29.10.2024

Мазур: в Томской области полностью убрали урожай

Аграрии Томской области полностью завершили сельскохозяйственный год, последними закончили уборку овощеводы, сообщил во вторник губернатор региона Владимир... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:04

2024-10-29T06:04

2024-10-29T09:16

томская область

томская область

владимир мазур

экономика

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ТОМСК, 29 окт - РИА Новости. Аграрии Томской области полностью завершили сельскохозяйственный год, последними закончили уборку овощеводы, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур. "С полей убрали последний вилок капусты, которой традиционно заканчивается страда. Рассказывал про уборку зерновых, подведу итог работы овощеводов. Капусты убрали 5 258 тонн. Картофеля – 18 270,6 тонны. Других овощей вместе с морковью и свеклой – 11 212 тонн", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в последние два года администрация области поддерживает тружеников села, возмещая их затраты на строительство и модернизацию овощехранилищ, приобретение техники и оборудования для уборки и хранения овощей. "Благодаря господдержке, сельхозпроизводители нашей области ввели в эксплуатацию хранилища объемом более 33 тысяч тонн. До конца года введут еще на 4,5 тысячи тонн. Приобрели более 100 единиц техники и оборудования", - рассказал глава региона. Мазур отметил, что овощеводством начинают заниматься всё больше фермеров и небольших хозяйств, а значит, у сельских жителей появляется больше возможностей выбора работы. "Аграрии заключают прямые контракты не только с торговыми сетями, но и с учреждениями социальной сферы: томские овощи попадут в школы, детские сады и больницы", - добавил он, поблагодарив сельских тружеников за работу в непростых погодных условиях текущего года.

https://ria.ru/20241001/sotrudnichestvo-1975672136.html

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томская область, владимир мазур, экономика