https://ria.ru/20241029/temrezov-1980762834.html
Темрезов: в школах и колледжах КЧР создана цифровая образовательная среда
Темрезов: в школах и колледжах КЧР создана цифровая образовательная среда - РИА Новости, 29.10.2024
Темрезов: в школах и колледжах КЧР создана цифровая образовательная среда
В 173 школах и 12 колледжах Карачаево-Черкесской Республики создана современная цифровая образовательная среда в рамках реализации национального проекта... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:47
2024-10-29T17:47
2024-10-29T17:47
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81fc31214b2d7199f0ba2484a1703942.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В 173 школах и 12 колледжах Карачаево-Черкесской Республики создана современная цифровая образовательная среда в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил глава региона Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии завершилась реализация федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Благодаря этому получилось выполнить одну из важных задач, поставленных президентом РФ, – обеспечить образовательные организации республики современным цифровым оборудованием. "На сегодня во всех 173 школах, а также в 12 колледжах республики успешно создана современная цифровая образовательная среда для получения ребятами еще более качественного образования, а также возможности реализации собственных проектов. Только в этом году мы оснастили ноутбуками, интерактивными досками, камерами и другой современной цифровой техникой 15 образовательных организаций, а также обеспечили стабильный интернет в учебных классах", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он также отметил, что благодаря проекту на территории региона удалось создать учащимся равные условия для получения качественного образования, вне зависимости от места их нахождения с помощью предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. Темрезов добавил, что отличным подспорьем для учителей в совершенствовании и оптимизации учебного процесса стала современная цифровая техника. Теперь учеба организована с использованием оборудования и применения дистанционных образовательных технологий на платформах "Сферум" и "Моя школа".
https://ria.ru/20241028/temrezov-1980591738.html
https://ria.ru/20241018/temrezov-1978822614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a5d816d8779df3eea596cce1236cd6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рашид темрезов, образование
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Образование
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В 173 школах и 12 колледжах Карачаево-Черкесской Республики создана современная цифровая образовательная среда в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил глава региона Рашид Темрезов.
В Карачаево-Черкесии завершилась реализация федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Благодаря этому получилось выполнить одну из важных задач, поставленных президентом РФ
, – обеспечить образовательные организации республики современным цифровым оборудованием.
"На сегодня во всех 173 школах, а также в 12 колледжах республики успешно создана современная цифровая образовательная среда для получения ребятами еще более качественного образования, а также возможности реализации собственных проектов. Только в этом году мы оснастили ноутбуками, интерактивными досками, камерами и другой современной цифровой техникой 15 образовательных организаций, а также обеспечили стабильный интернет в учебных классах", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что благодаря проекту на территории региона удалось создать учащимся равные условия для получения качественного образования, вне зависимости от места их нахождения с помощью предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
Темрезов добавил, что отличным подспорьем для учителей в совершенствовании и оптимизации учебного процесса стала современная цифровая техника. Теперь учеба организована с использованием оборудования и применения дистанционных образовательных технологий на платформах "Сферум" и "Моя школа".