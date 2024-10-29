https://ria.ru/20241029/temrezov-1980762834.html

Темрезов: в школах и колледжах КЧР создана цифровая образовательная среда

Темрезов: в школах и колледжах КЧР создана цифровая образовательная среда - РИА Новости, 29.10.2024

Темрезов: в школах и колледжах КЧР создана цифровая образовательная среда

В 173 школах и 12 колледжах Карачаево-Черкесской Республики создана современная цифровая образовательная среда в рамках реализации национального проекта... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:47

2024-10-29T17:47

2024-10-29T17:47

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

образование

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В 173 школах и 12 колледжах Карачаево-Черкесской Республики создана современная цифровая образовательная среда в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил глава региона Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии завершилась реализация федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Благодаря этому получилось выполнить одну из важных задач, поставленных президентом РФ, – обеспечить образовательные организации республики современным цифровым оборудованием. "На сегодня во всех 173 школах, а также в 12 колледжах республики успешно создана современная цифровая образовательная среда для получения ребятами еще более качественного образования, а также возможности реализации собственных проектов. Только в этом году мы оснастили ноутбуками, интерактивными досками, камерами и другой современной цифровой техникой 15 образовательных организаций, а также обеспечили стабильный интернет в учебных классах", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он также отметил, что благодаря проекту на территории региона удалось создать учащимся равные условия для получения качественного образования, вне зависимости от места их нахождения с помощью предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. Темрезов добавил, что отличным подспорьем для учителей в совершенствовании и оптимизации учебного процесса стала современная цифровая техника. Теперь учеба организована с использованием оборудования и применения дистанционных образовательных технологий на платформах "Сферум" и "Моя школа".

https://ria.ru/20241028/temrezov-1980591738.html

https://ria.ru/20241018/temrezov-1978822614.html

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россия, рашид темрезов, образование