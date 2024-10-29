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Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента - РИА Новости, 29.10.2024
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20:31 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tbilisi-1980792369.html
Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента
Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента - РИА Новости, 29.10.2024
Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента
Колонна протестующих против результатов парламентских выборов в Грузии достигла здания парламента страны в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:31
2024-10-29T20:31
в мире
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россия
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Колонна протестующих против результатов парламентских выборов в Грузии достигла здания парламента страны в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Ранее демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, выступили маршем к зданию законодательного органа, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг. Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади. В то же время, в понедельник в ходе более масштабной акции протеста митингующие заняли не только площадь, но и прилегающие улицы, перекрыв автомобильное движение. За ходом мероприятия следят правоохранительные органы, однако и число сотрудников полиции сильно уступает задействованным в понедельник силам. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
https://ria.ru/20241029/pushkov-1980777128.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента

Колонна протестующих достигла здания парламента Грузии в центре Тбилиси

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Колонна протестующих против результатов парламентских выборов в Грузии достигла здания парламента страны в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, выступили маршем к зданию законодательного органа, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Вчера, 18:40
Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади.
В то же время, в понедельник в ходе более масштабной акции протеста митингующие заняли не только площадь, но и прилегающие улицы, перекрыв автомобильное движение.
За ходом мероприятия следят правоохранительные органы, однако и число сотрудников полиции сильно уступает задействованным в понедельник силам.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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