https://ria.ru/20241029/tbilisi-1980792369.html

Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента

Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента - РИА Новости, 29.10.2024

Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента

Колонна протестующих против результатов парламентских выборов в Грузии достигла здания парламента страны в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:31

2024-10-29T20:31

2024-10-29T20:31

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Колонна протестующих против результатов парламентских выборов в Грузии достигла здания парламента страны в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Ранее демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, выступили маршем к зданию законодательного органа, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг. Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади. В то же время, в понедельник в ходе более масштабной акции протеста митингующие заняли не только площадь, но и прилегающие улицы, перекрыв автомобильное движение. За ходом мероприятия следят правоохранительные органы, однако и число сотрудников полиции сильно уступает задействованным в понедельник силам. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://ria.ru/20241029/pushkov-1980777128.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024