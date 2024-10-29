https://ria.ru/20241029/tajvan-1980627325.html

Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ

Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2024

Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ

Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР, передает... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:16

2024-10-29T08:16

2024-10-29T08:16

в мире

технологии

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР, передает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в индустрии. "Министерство обороны Тайваня подписало с правительством США официальные соглашения, позволяющие ему приобрести до тысячи ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril Industries для противодействия возможному нападению Китая", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, в сентябре власти острова подписали "письмо с предложениями и принятием предложений", а в ближайшее время стороны могут подписать контракты, в которых будет указываться точное количество беспилотников, их стоимость в долларах и сроки их поставки. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

https://ria.ru/20240924/kitay-1974356155.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси