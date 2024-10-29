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Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2024
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08:16 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tajvan-1980627325.html
Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ
Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2024
Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ
Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР, передает... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:16
2024-10-29T08:16
в мире
технологии
тайвань
китай
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР, передает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в индустрии. "Министерство обороны Тайваня подписало с правительством США официальные соглашения, позволяющие ему приобрести до тысячи ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril Industries для противодействия возможному нападению Китая", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, в сентябре власти острова подписали "письмо с предложениями и принятием предложений", а в ближайшее время стороны могут подписать контракты, в которых будет указываться точное количество беспилотников, их стоимость в долларах и сроки их поставки. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html
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в мире, технологии, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Технологии, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
Тайвань подписал с США соглашения для покупки ударных БПЛА, пишут СМИ

Блумберг: Тайвань подписал с США соглашения о поставке тысячи ударных БПЛА

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тайвань подписал с правительством США соглашения о возможности приобрести около тысячи ударных БПЛА для защиты от потенциальных действий армии КНР, передает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники в индустрии.
"Министерство обороны Тайваня подписало с правительством США официальные соглашения, позволяющие ему приобрести до тысячи ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril Industries для противодействия возможному нападению Китая", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, в сентябре власти острова подписали "письмо с предложениями и принятием предложений", а в ближайшее время стороны могут подписать контракты, в которых будет указываться точное количество беспилотников, их стоимость в долларах и сроки их поставки.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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